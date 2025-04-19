Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'ın ardından Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk ile bir araya geldi. Görüşmede Musk'ın yüzünün kıpkırmızı olduğu dikkat çekerken aşk iddiaları da yeniden alevlendi.

MELONI-MUSK GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLDU Meloni ve Musk perşembe günü İtalya Başbakanının Beyaz Saray ziyareti sırasında bir araya geldi. İkilinin görüşmesi ise özellikle ilgi odağı oldu.

MELONI'NİN PAYLAŞIMINA DİKKAT Meloni, kişisel Instagram hesabında Elon Musk ile görüştüğü anların videosunu "Washington'da arkadaşım Elon Musk'ı yeniden görmekten mutluyum" notuyla paylaştı.

MUSK'IN YÜZÜ KIZARDI AŞK İDDİALARI ALEVLENDİ Meloni'nin paylaşımını Musk'ın yüzünün kızardığına dikkat çekti.