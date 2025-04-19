Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'ın ardından Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk ile bir araya geldi. Görüşmede Musk'ın yüzünün kıpkırmızı olduğu dikkat çekerken aşk iddiaları da yeniden alevlendi.
MELONI-MUSK GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLDU
Meloni ve Musk perşembe günü İtalya Başbakanının Beyaz Saray ziyareti sırasında bir araya geldi. İkilinin görüşmesi ise özellikle ilgi odağı oldu.
MELONI'NİN PAYLAŞIMINA DİKKAT
Meloni, kişisel Instagram hesabında Elon Musk ile görüştüğü anların videosunu "Washington'da arkadaşım Elon Musk'ı yeniden görmekten mutluyum" notuyla paylaştı.
MUSK'IN YÜZÜ KIZARDI AŞK İDDİALARI ALEVLENDİ
Meloni'nin paylaşımını Musk'ın yüzünün kızardığına dikkat çekti.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA GÜNDEM OLMUŞTU
Meloni ve Musk arasında geçtiğimiz yıl aşk söylentileri yayılmış ve her iki isim de bunu reddetmişti.
Elon Musk 2024 yılında New York'ta düzenlenen Atlantic Council'ın Küresel Vatandaşlık Ödülleri töreninde Meloni'ye ödül takdim ettikten sonra, aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirtmişti.
Meloni de Musk'ı "dahiyane bir adam" olarak tanımlamış ve onu "canavar gibi gösterenlere güldüğünü" söylemişti.
Elon Musk ve Giorgia Meloni, 2024
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