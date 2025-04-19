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Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi milyarder Elon Musk ile bir araya geldi. Meloni Instagram hesabında "Washington'da arkadaşım Elon Musk'ı yeniden görmekten mutluyum" notuyla paylaşım yaparken Musk'ın Meloni'nin yanında yüzünün kıpkırmızı olduğu dikkat çekti. Videonun yayılmasının ardından ikili arasındaki aşk söylentileri de yeniden alevlendi. İşte ortalığı karıştıran o anlar...

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:49
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'ın ardından Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk ile bir araya geldi. Görüşmede Musk'ın yüzünün kıpkırmızı olduğu dikkat çekerken aşk iddiaları da yeniden alevlendi.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

MELONI-MUSK GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLDU

Meloni ve Musk perşembe günü İtalya Başbakanının Beyaz Saray ziyareti sırasında bir araya geldi. İkilinin görüşmesi ise özellikle ilgi odağı oldu.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

MELONI'NİN PAYLAŞIMINA DİKKAT

Meloni, kişisel Instagram hesabında Elon Musk ile görüştüğü anların videosunu "Washington'da arkadaşım Elon Musk'ı yeniden görmekten mutluyum" notuyla paylaştı.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

MUSK'IN YÜZÜ KIZARDI AŞK İDDİALARI ALEVLENDİ

Meloni'nin paylaşımını Musk'ın yüzünün kızardığına dikkat çekti.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

Sosyal medyada bir kullanıcı "Elon ona aşık, çok açık." Yorumunu yaptı. İkili arasındaki aşk spekülasyonuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

GEÇTİĞİMİZ YIL DA GÜNDEM OLMUŞTU

Meloni ve Musk arasında geçtiğimiz yıl aşk söylentileri yayılmış ve her iki isim de bunu reddetmişti.

İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor: Giorgia ona başka bakıyor
İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor: Giorgia ona başka bakıyor

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

Elon Musk 2024 yılında New York'ta düzenlenen Atlantic Council'ın Küresel Vatandaşlık Ödülleri töreninde Meloni'ye ödül takdim ettikten sonra, aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirtmişti.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

Meloni de Musk'ı "dahiyane bir adam" olarak tanımlamış ve onu "canavar gibi gösterenlere güldüğünü" söylemişti.

Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi

Elon Musk ve Giorgia Meloni, 2024

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