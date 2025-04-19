İMAMOĞLU'NUN KASASI ERTAN YILDIZ YİNE İŞİN İÇİNDE: 13 MİLYON TL İSTEDİ

Abbas, Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi.

Ertan Yıldız ile Ekrem İmamoğlu

MEDYA FONU OLUŞTURULUP 9-10 MİLYON TL AKTARILDI

Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini ifade eden Abbas, transferleri Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini tahmin ettiğini belirterek şunları söyledi:

"2024 seçimlerine aylar kala tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi."

38 MİLYON LİRALIK AÇIK

Sayıştay raporu hazırlanmadan önce yapılan hesaplamalarda 38 milyon TL'lik açık ortaya çıktı. Abbas'ın ifadesine göre Murat Ongun bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını ve raporda sorun olmayacağını söyledi. Abbas ise bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep etti.