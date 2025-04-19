SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İtirafçı olan Murat Abbas "yolsuzluk" tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle yolsuzluk ağını ifşa etti. Abbas, paravan ihalelerden, seçim kampanyalarına aktarılan gizli fonlardan yurt dışındaki lüks yatırımlara, tehdit ve şantaja kadar birçok detayı rakam rakam, isim isim anlattı. Murat Abbas'ın ifadelerine göre İBB’de oluşturulan medya fonuyla milyonlarca lira kayıtsız şekilde dağıtıldı, projelere ait harcamalar şişirildi ve siyasi kampanyalara usulsüz destek sağlandı. Abbas, Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamı Murat Ongun, kasası Ertan Yıldız ve Barış Kılıç gibi isimleri işaret ederken, operasyon öncesinde yapılan gizli bir hazırlık toplantısı sayesinde belediye yönetiminin süreçten haberdar olduğunu ve çalışanlara ağız birliği talimatı verildiğini de belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:22
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

KÜLTÜR A.Ş MÜDÜRÜ MURAT ABBAS İTİRAFÇI OLDU
Soruşturma kapsamında çok kritik bir gelişme yaşandı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve kurulan kirli tezgahı anlattı.

Murat Abbas ile Ekrem İmamoğluMurat Abbas ile Ekrem İmamoğlu

İHALE ÇARKINDAN TEHDİT VE ŞANTAJLARA...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vererek para trafiğini isim isim, rakam rakam anlatıp paravan ihaleleri yapılan tehdit ve şantajları işa eden Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

CHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!CHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!

Peki Murat Abbas kimlerin ismini verdi, kim hangi usulsüzlüğe karıştı?

43 MİLYON LİRALIK ÖRTÜLÜ HARCAMA
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kültür A.Ş.'ye 14 Aralık 2020'de Genel Müdür olarak atanan Abbas, 2023 yılı sonunda başlatılan Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)

Projenin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un olduğu bilgisini veren Abbas, Londra'da yaptığı bir görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendiğini dile getirdi. Dijital müze projesine dair kayıtlarda 43 milyon TL'lik harcama yer aldı. Bu meblağ içinde 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL cam değişimi, 22 milyon TL işçilik ve 6 milyon TL'lik kayıtsız ödeme bulunuyor. Tüm bu kalemler, resmiyette Kültür AŞ'nin bütçesine dahil edildi.

İMAMOĞLU'NUN KASASI ERTAN YILDIZ YİNE İŞİN İÇİNDE: 13 MİLYON TL İSTEDİ
Abbas, Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi.

Ertan Yıldız ile Ekrem İmamoğluErtan Yıldız ile Ekrem İmamoğlu

MEDYA FONU OLUŞTURULUP 9-10 MİLYON TL AKTARILDI
Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini ifade eden Abbas, transferleri Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini tahmin ettiğini belirterek şunları söyledi:

"2024 seçimlerine aylar kala tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi."

38 MİLYON LİRALIK AÇIK
Sayıştay raporu hazırlanmadan önce yapılan hesaplamalarda 38 milyon TL'lik açık ortaya çıktı. Abbas'ın ifadesine göre Murat Ongun bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını ve raporda sorun olmayacağını söyledi. Abbas ise bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep etti.

İBBnin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!İBBnin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!

ATİNA'DA BERLİN'DE EV HOLLANDA'DA TEKNE
Murat Abbas'ın ifadesine göre, Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı. Barış Kılıç'ın Hollanda'da tekne aldığı ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini sorduğu bilgisi, projenin firmasıyla yapılan bire bir görüşmede Abbas'a iletildi. Bu sürede Abbas'ın yardımcısı da Moda'daki kiralık evini satın aldı.

CHPli İBBden gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasındanCHPli İBBden gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından

KÖSTEBEK Mİ VAR: 10 GÜN ÖNCE OPERASYONA HAZIRLIK TOPLANTISI
Olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yapıldığını anlatan Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu. 9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti.

Abbas, "Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi" dedi. Belirlenen avukata toplantıda vekalet verdiğini söyleyen Abbas, bu avukatın hem emniyet hem de adliye sürecinde yanında olduğunu kaydetti. Abbas, "Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun'un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi" diye konuştu. Köstebek iddiası, Murat Ongun gözaltına alındığında da gündeme gelmişti.Öyle ki Ongun evinde gözaltına alındığı anlarda yanında avukatı da vardı.

Ekrem İmamoğlunun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?Ekrem İmamoğlunun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?
Ekrem İmamoğlundan acil kodlu toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!Ekrem İmamoğlundan acil kodlu toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan ’dijital telif’ yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyatta ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı
+18 paylaşımları ve gizemli partilerinin ardından tutuklanmıştı! Kilit isme yeni dava
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Spor yazarları Galatasaray-Bodrumspor maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? O oyuncu için bomba sözler: Formanın hakkını vermedi
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Kızından duygusal paylaşım: Seni çok özledim
Şam’a saldırı mı olacak? Beyaz Saray’dan ABD vatandaşlarına Suriye’den çıkın uyarısı
Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!