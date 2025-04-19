İMAMOĞLU'NUN KASASI ERTAN YILDIZ YİNE İŞİN İÇİNDE: 13 MİLYON TL İSTEDİ
Abbas, Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi.
Ertan Yıldız ile Ekrem İmamoğlu
MEDYA FONU OLUŞTURULUP 9-10 MİLYON TL AKTARILDI
Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini ifade eden Abbas, transferleri Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini tahmin ettiğini belirterek şunları söyledi:
"2024 seçimlerine aylar kala tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi."
38 MİLYON LİRALIK AÇIK
Sayıştay raporu hazırlanmadan önce yapılan hesaplamalarda 38 milyon TL'lik açık ortaya çıktı. Abbas'ın ifadesine göre Murat Ongun bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını ve raporda sorun olmayacağını söyledi. Abbas ise bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep etti.
ATİNA'DA BERLİN'DE EV HOLLANDA'DA TEKNE
Murat Abbas'ın ifadesine göre, Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı. Barış Kılıç'ın Hollanda'da tekne aldığı ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini sorduğu bilgisi, projenin firmasıyla yapılan bire bir görüşmede Abbas'a iletildi. Bu sürede Abbas'ın yardımcısı da Moda'daki kiralık evini satın aldı.
KÖSTEBEK Mİ VAR: 10 GÜN ÖNCE OPERASYONA HAZIRLIK TOPLANTISI
Olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yapıldığını anlatan Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu. 9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti.
Abbas, "Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi" dedi. Belirlenen avukata toplantıda vekalet verdiğini söyleyen Abbas, bu avukatın hem emniyet hem de adliye sürecinde yanında olduğunu kaydetti. Abbas, "Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun'un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi" diye konuştu. Köstebek iddiası, Murat Ongun gözaltına alındığında da gündeme gelmişti.Öyle ki Ongun evinde gözaltına alındığı anlarda yanında avukatı da vardı.