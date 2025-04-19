Hürriyet'in haberine göre, lüks villada gerçekleştirilen etkinliklerde, Günay'ın katılımcılar arasında "köle" olarak nitelendirdiği kişilere çeşitli roller verdiği belirlendi. Bu özel partilere giriş ücretlerinin 3 bin liradan başlayıp 300 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi. Partilerde çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor, bazıları ise ticari amaçla satılıyordu. Bu faaliyetlerin, şüphelilerin haksız kazanç sağlama yöntemlerinden biri olduğu iddianamede yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Aklama Suçu Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Fergio House" bağlantılı mali hareketlere ilişkin detaylı bir analiz de yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, Ferhat Günay , kardeşi Serhat Günay ve sosyal medya hesaplarını yönettiği tespit edilen Seçil Gözde Cayak'ın yasal gelirleriyle uyuşmayan şekilde yoğun bir para trafiğine sahip olduğu tespit edildi.

Söz konusu üç şüphelinin, müstehcen içerikli partilere karıştığı belirlenen diğer kişilerle sık sık para alışverişi yaptığı, banka hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem gerçekleştiği ve bu hareketlerin yasal gelirlerle açıklanamayacağı açıklandı. MASAK raporunda ayrıca, elde edilen gelirlerin gizlenmeye çalışıldığı ve kara para aklama suçunun izlerini taşıdığı belirtildi. Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin daha önce tedbir konulan taşınmazları, taşıtları, banka hesaplarında bulunan nakit ve elektronik paralar ile kiralık kasalarda bulunan varlıklarının tamamının, yani yaklaşık 100 milyon lira değerindeki tüm malvarlıklarının müsadere edilmesini talep etti. Ayrıca Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve Seçil Gözde Cayak hakkında, "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.