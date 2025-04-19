İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde lüks bir sitede kiralanan villada düzenlenen müstehcen partiler, geniş çaplı bir kara para aklama soruşturmasını beraberinde getirdi.
Sosyal medyada "Fergio Bey" takma adını kullanan Ferhat Günay'ın organize ettiği bu partiler, "Fergio House" adı verilen adreste maskeli katılımcılarla gerçekleştiriliyordu.
ÜCRETLER 300 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYORDU
Hürriyet'in haberine göre, lüks villada gerçekleştirilen etkinliklerde, Günay'ın katılımcılar arasında "köle" olarak nitelendirdiği kişilere çeşitli roller verdiği belirlendi. Bu özel partilere giriş ücretlerinin 3 bin liradan başlayıp 300 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi. Partilerde çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor, bazıları ise ticari amaçla satılıyordu. Bu faaliyetlerin, şüphelilerin haksız kazanç sağlama yöntemlerinden biri olduğu iddianamede yer aldı.
PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Aklama Suçu Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Fergio House" bağlantılı mali hareketlere ilişkin detaylı bir analiz de yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve sosyal medya hesaplarını yönettiği tespit edilen Seçil Gözde Cayak'ın yasal gelirleriyle uyuşmayan şekilde yoğun bir para trafiğine sahip olduğu tespit edildi.
Söz konusu üç şüphelinin, müstehcen içerikli partilere karıştığı belirlenen diğer kişilerle sık sık para alışverişi yaptığı, banka hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem gerçekleştiği ve bu hareketlerin yasal gelirlerle açıklanamayacağı açıklandı. MASAK raporunda ayrıca, elde edilen gelirlerin gizlenmeye çalışıldığı ve kara para aklama suçunun izlerini taşıdığı belirtildi. Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin daha önce tedbir konulan taşınmazları, taşıtları, banka hesaplarında bulunan nakit ve elektronik paralar ile kiralık kasalarda bulunan varlıklarının tamamının, yani yaklaşık 100 milyon lira değerindeki tüm malvarlıklarının müsadere edilmesini talep etti. Ayrıca Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve Seçil Gözde Cayak hakkında, "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi geçen yıl gözaltına alınmış ve Ferhat Günay'ın da dahil olduğu bazı zanlılar tutuklanmıştı. 'Müstehcen yayınlara aracılık etmek' suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle de haklarında dava açılmıştı. Suçlamaları reddeden Günay, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuştu.