SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dairelere girip, 925 bin liralık altın çaldılar!

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen iki kadın, girdikleri dairelerden 925 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldı. Apartmana girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:40
Dairelere girip, 925 bin liralık altın çaldılar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, 24 Nisan'da Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Toprak Apartmanı'nda meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç. ve Arzu K., apartmandaki katlarda keşif yapıp, zillere basarak evde kimsenin olmadığı daireleri tespit etti. Başak Ç. ve Arzu K., Z.A.'nın 5'inci kattaki dairesine kapı kilidini zorlayıp açarak, girdi. Yatak odasındaki 325 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalan şüpheliler kaçtı.

Başak Ç. ve Arzu K.'nin apartmana girdiği ve çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana hırsızlık görüntüsü (DHA)Adana hırsızlık görüntüsü (DHA)

2 ŞÜPHELİNİN SAKLANDIKLARI ADRES TESPİT EDİLDİ

Eve geldiğinde durumu fark eden Z.A.'nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini ve saklandıkları adresi belirledi. Ekiplerin çalışmasında Başak Ç. ve Arzu K.'nin yakın tarihte aynı yöntemle girdikleri 2 ayrı evden de yaklaşık 600 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı saptandı.

TUTUKLANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, hırsızlık yapmadıklarını öne süren Başak Ç. ve Arzu K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek | Trump İstanbul’a gelecek mi?
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
Borsa İstanbul
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
CANLI TAKİP | NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Türkiye’ye övgü dolu sözler
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planlar iptal!
Trabzonspor - Galatasaray ZTK Finali sonrası olay yorum! Onur zedeledi
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı