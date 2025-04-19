Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek? (AA) EVİNDE AYDA 10 GÜN VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN, NE KADAR PRİM ÖDEYECEK? Ev işlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranların bu kişiler için en az 3.272,36, 30 gün çalıştıranların da 9.817,08 lira prim yatırması gerekiyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 4 puan indirim imkanı var. Bu durumda 10 gün işçi çalıştıranların 2.2925,62, 30 gün çalıştıranların da 8.776,86 lira yatırması yetecek. 30 gün işçi çalıştıranın bin 40 lira avantajı olacak.

CEP TELEFONUYLA SİGORTA NASIL YAPILIYOR? İşverenin önce SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, ardından da çalıştıracağı kişinin TC numarasını ve ayın hangi gününde çalıştırılacağı bilgisini aynı numaraya mesaj atması şart. Ayda 10 günden az çalışanların ayın hangi gününde çalıştırılacağı bilgisinin her bir gün için ayrı SMS ile gönderilmesi gerekiyor.

PEKİ BU PRİM ÖDEMESİ NASIL YAPILABİLECEK? SGK'ya doğrudan ya da posta yoluyla, e-Devlet uygulamasından müracaat edenler banka aracılığıyla, SMS ile müracaat edenler cep telefonu faturaları ile ödeyebilecek.

EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞAN SİGORTALILAR EMEKLİLİK PRİMİ YATIRMAK İSTERSE NE KADAR ÖDEYECEK? Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi prim ini ödeyebiliyor. Prime esas kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim tutarı 8.451,79 lira. EMEKLİLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEK İÇİN NE GEREKİYOR? Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli. EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK PRİMİ YATIRMASI İÇİN BİR SÜRE SINIRI VAR MI? Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek? (AA)



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE VAR

Ayda 10 günden fazla sigortalı gündelikçi, bakıcı çalıştıranlara prim indiriminin yanı sıra asgari ücret desteği imkanı da var. Bu yıl aylık bin liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı gündelikçi, bakıcı ve bahçıvan çalıştıranlar ile kapıcı çalıştıran işverenler de yararlanabiliyor. Bu işverenler geçen yıl da işçi çalıştırmışsa bu yıl destekten yararlanacakları ayda işçi sayısının geçen yıl en az işçi çalıştırdıkları aydaki işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor.

Örneğin; geçen yıl boyunca her ay hem gündelikçi hem de bakıcı çalıştırmış bir işverenin bu yıl destekten yararlanabilmesi için işçi sayısının 2'nin altına düşmemesi gerekiyor. İlk defa ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, bakıcı çalıştıran işveren ise her ay destekten yararlanıyor.

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