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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'dijital telif' yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "dijital telif" düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ve ortaya taslak metin çıktığını, haziran ayı başında yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planladıklarını bildirdi.

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:04
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan ’dijital telif’ yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun dijital ağların hukuksal ve yönetsel çerçeveye alınmasına yönelik çalışmaları anlattı.

SONA YAKLAŞILDI
Türkiye'deki telif yasasının günün şartlarına cevap veremediğine dikkati çeken Yayman, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda sona yaklaştıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman. (Takvim.com.tr)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman. (Takvim.com.tr)


Reform vurgusu yapan Yayman, mevcut yasaya yönelik büyük değişim talebinin bulunduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla yaptıkları görüşmelerle TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun "dijital telif" gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından ortak akılla taslak metin çıktığını belirten Yayman, bunun üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman ʺdijital telif yasasınaʺ ilişkin açıklamada bulundu. (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman ʺdijital telif yasasınaʺ ilişkin açıklamada bulundu. (AA)

YASA TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK
Yayman, "Konunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya taslak metin çıktı. Son halini TBMM Genel Kurulu verecek. Haziran ayı başında dijital telif konusunda hazırlayacağımız yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dijital telif konusunun önemine işaret eden Yayman, bu mesele için ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını ve içerik üreticilerinin taleplerinin de karşılanacağı bir düzenleme üzerinde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman ʺdijital telif yasasınaʺ ilişkin açıklamada bulundu. (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman ʺdijital telif yasasınaʺ ilişkin açıklamada bulundu. (AA)




Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda komisyonun büyük ortaklaşma içinde olduğunu, yasa tasarısıyla emek hırsızlığının önüne geçmeyi amaçladıklarını, çağdaş bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.

Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!

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