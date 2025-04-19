Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)



CEZALAR YÜKSELDİ

Ayrıca, ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler yapıldı. Burada, işletmelerin limon stok durumları, stok giriş ve çıkış hareketleri, alış ile satış fiyatları incelendi.

Bu yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda, fahiş fiyat uygulayanlara 143 bin 930 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimlerine ise 1 milyon 439 bin 300 lira ile 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar kesildi.