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Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı harekete geçti. Fahiş fiyatla ürün satan firmalara 17 milyon liraya kadar cezalar kesildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza

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Ülkemizde birçok ili farklı ölçüde etkileyen zirai don olayı sonrası, bazı meyve ve sebze fiyatlarında artışa gidildiği yönünde tespitler yapıldı.

Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)

Ticaret Bakanlığı da kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa giderek vatandaşların mağdur olmasına sebep olan girişimlere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)

Bakanlık, arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal ürün ve gıda maddelerinin arz-talep dengesi ile zirai donun fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Zirai don olayından etkilenen iller başta olmak üzere 81 ilde yoğunlaştırılan denetimlerde, 1271 firma ve 8 bin 476 ürün incelendi.

Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza (AA)

CEZALAR YÜKSELDİ
Ayrıca, ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler yapıldı. Burada, işletmelerin limon stok durumları, stok giriş ve çıkış hareketleri, alış ile satış fiyatları incelendi.

Bu yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda, fahiş fiyat uygulayanlara 143 bin 930 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimlerine ise 1 milyon 439 bin 300 lira ile 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar kesildi.

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