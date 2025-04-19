Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmak istiyor.
Bu hedef doğrultusunda son olarak Bodrum FK'yı mağlup eden sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmak istiyor.
Bu hedef doğrultusunda son olarak Bodrum FK'yı mağlup eden sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
GOLLER SAVUNMACILARDAN
Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden ilkini 29. dakikada Lucas Torreira attı. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.
İLK YARIDA TAM 22 ŞUT!
Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısında 43 dakikada rakip kaleye 22 şut çekti. Sarı-kırmızılılar, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin zirvesine çıktı. Bodrum FK maçının ilk yarısını 23 şutla tamamlayan Galatasaray, maçı da 35 şutla tamamladı.
BODRUM KARŞISINDA REKOR
Süper Lig'de sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında birçok pozisyona girdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.
BARIŞ ALPER CEZALI
Bodrum FK maçının 31. dakikasında sarı kart gören Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
TORREIRA'DAN İLK
Galatasaray'ın Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir ilk yaşandı.
Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi.
Torreira, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.
BARIŞ VE YUNUS'TA MUTLU SON
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray, başarılı futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu. Sarı-Kırmızılılar, son dönemde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştı.
İki futbolcuyla da kısa süre içinde yeni sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.
OSIMHEN'DE FLAŞ GELİŞME
Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı yıldız, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Yıldız futbolcu, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerin sarf etmişti.
Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'a veda edeceği öne sürüldü.
"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
Ancak Nijeryalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve "O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray'a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN DEV PLAN!
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Galatasaray, özellikle orta sahaya üst düzey takviyeler yapmayı hedefliyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, bu doğrultuda iki önemli ismin peşine düştü.
XHAKA İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ
Galatasaray'ın ilgilendiği ilk isim, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'de top koşturan Granit Xhaka.
Daha önce de İsviçreli yıldızla temasa geçen yönetim, oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması ve teknik direktör Okan Buruk'un onu kadrosunda görmeyi çok istemesi üzerine temaslarını yeniden yoğunlaştırdı.
ÖZBEK'İN OTELİNDE GÖRÜŞME
Ara transfer döneminde futbolcu kanadıyla ilk teması kuran Galatasaray görüşmeleri bir adım daha ileri taşıdı. 32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye'deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldiği aktarıldı.
Dursun Özbek'in otelinde Galatasaraylı yetkililer ve Xhaka cephesinin bir görüşme yaptığı belirtildi.
BU SEZON 2 GOL 7 ASİST
32 yaşındaki Granit Xhaka, bu sezon Leverkusen formasıyla toplam 45 maçta forma giydi. İsviçreli yıldız bu maçlarda takımına 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
DE BRUYNE'DE MERTENS ETKİSİ
Cim Bom'un listesindeki bir diğer büyük isim ise Manchester City'den ayrılması beklenen Kevin De Bruyne. Yeni bir futbol serüvenine yelken açmaya hazırlanan Belçikalı orta saha için Galatasaray cephesi, oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeleri yaptı.
Transferde bir diğer koz ise, De Bruyne'nin Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Dries Mertens olacak. Sarı-Kırmızılılar, bu süreci hızlandırmak adına Mertens'i devreye soktu.
ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORLAR
Kulüp yönetimi, iki yıldız için de mali şartları masaya yatırdı. Xhaka ve De Bruyne ise Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasını bekliyor.
DEVLER LİGİ BELİRLEYİCİ ROL OLACAK
Her iki oyuncunun da karar sürecinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimali belirleyici olacak. Süper Lig'i zirvede tamamlayan takım, Devler Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılacak. Ligi ikinci bitiren ekip ise grup aşaması öncesinde iki ön eleme oynamak zorunda kalacak.