Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı

DE BRUYNE'DE MERTENS ETKİSİ

Cim Bom'un listesindeki bir diğer büyük isim ise Manchester City'den ayrılması beklenen Kevin De Bruyne. Yeni bir futbol serüvenine yelken açmaya hazırlanan Belçikalı orta saha için Galatasaray cephesi, oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeleri yaptı.

Transferde bir diğer koz ise, De Bruyne'nin Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Dries Mertens olacak. Sarı-Kırmızılılar, bu süreci hızlandırmak adına Mertens'i devreye soktu.