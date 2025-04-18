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CHP "kayyum desteği kesti" dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi'nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?

CHP, Şişli Belediyesi’nde kayyum yönetiminin öğrencilere yönelik burs ve abonman desteğini kestiğini iddia etti. Ancak gerçek, CHP’nin kendi eliyle kurduğu kanunsuz bağış zincirini ortaya çıkardı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın belediye yasalarında olmayan yollarla yani gönüllü bağışçılarla bu süreci yönettiğini itiraf etti. İşte Şişli Belediyesi’ndeki yolsuzluğun detayları...

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 01:10 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 01:10
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

ŞAHAN TUTUKLANDI KAYYUM ATANDI

Soruşturmanın bir diğer ayağında, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da terör suçundan tutuklandı. Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Kaymakam Cevdet Ertürkmen atandı.

Şişli Belediye Başkanlığı. (AA-Arşiv)Şişli Belediye Başkanlığı. (AA-Arşiv)

"KAYYUM ÖĞRENCİLERE DESTEĞİ KESTİ" YALANI

Kayyum atanmasının ardından CHP tarafından aslı astarı olmayan iftiralar atılmaya başlandı. Bu yalanlardan birisi de Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetiminin öğrencilere burs ve abonman desteğini kestiğini iddia edilmesiydi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise belediye meclisinden söz konusu destek ödemesi için bir karar alınmadığı aynı zamanda bağış da toplanmadığı açıklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül. (AA-ARŞİV)İstanbul Valisi Davut Gül. (AA-ARŞİV)

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediyesi'nin geçmişte bu konuda resmi bir ödeme yapmadığını kamuoyuna duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. (AA-ARŞİV)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. (AA-ARŞİV)

BELEDİYEDEKİ YOLSUZLUĞU İTİRAF ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönüllü bağışçılar üzerinden bu yardımları sağladığını itiraf etti. Ancak bu açıklama, belediye kaynakları dışında illegal bir finans ağı kurulduğunu gözler önüne serdi. Belediye Kanunu'na göre gayri resmi bağış toplanması ve dağıtılması açıkça suçtur.

İstanbulkart. (AA-ARŞİV)İstanbulkart. (AA-ARŞİV)

KİM BU GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILAR?

CHP İl Başkanı'nın itiraf ettiği bu yolsuzluk kapsamında hangi bağışçılardan alınan paranın hangi yöntemle hesaplara yatırıldığı, diğer yandan bunların nasıl İstanbul Kart sistemine aktarıldığı merak konusu oldu.

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