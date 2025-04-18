CHP "kayyum desteği kesti" dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi'nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın bir diğer ayağında, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da terör suçundan tutuklandı . Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Kaymakam Cevdet Ertürkmen atandı.

Şişli Belediye Başkanlığı. (AA-Arşiv)

"KAYYUM ÖĞRENCİLERE DESTEĞİ KESTİ" YALANI

Kayyum atanmasının ardından CHP tarafından aslı astarı olmayan iftiralar atılmaya başlandı. Bu yalanlardan birisi de Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetiminin öğrencilere burs ve abonman desteğini kestiğini iddia edilmesiydi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise belediye meclisinden söz konusu destek ödemesi için bir karar alınmadığı aynı zamanda bağış da toplanmadığı açıklandı.