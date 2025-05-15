Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni detay! Tutuklanan çocuklardan birinin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bilardo oynamaya gitmişler

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2011 doğumlu A.Ö ifadesinde "Olay günü sabah 6 ya da 7 sıralarında 15 Temmuz otobüs durağının orada 18E halk otobüsüne bindim. Otobüsün içindeyken S.S.C. (Ahmet'i bıçaklayan B.)'yi gördüm. Bana nereye gidiyorsun dedi. Kadıköy bit pazarına gidiyorum ayakkabı alacağım dedim. Bit pazarında bizim pazar yerimiz vardır. Amcamların da pazar yeri var. B.B. de tamam birlikte gideriz dedi. Sonra benimle B.B. Uzunçayır'daki otobüs durağında inip köprü üzerinden pazara geldik. Saat 6:30 ya da 7 gibiydi. Bizim yolculuğumuz toplan yarım saat sürmüş olabilir. Salı pazarının içerisine girdik. Biraz pazarda yürüdükten sonra U.B. (tekmeyi atan kişi) ve U.A.D. ile karşılaştık. Selamlaştık. Çünkü U.A.D'yi Sancaktepe Yenidoğan'dan tanıyorum. U.B'yi ise SAncaktepe Aydınlar mahallesinden tanıyorum. Kendisiyle çok samimi değilim. Kendilerini 5 aydır tanıyorum. B.B.'yi de 5-6 aydır tanıyorum. Biz pazar içerisinde yürüdüğümüz sırada B.B., 'Çocuk bana omuz atmış, benden özür dilesin konuşalım' dedi. U.B.'de 'Tamam gidelim' dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış "KAVGAYA GELMEDİK" Ben de 'Biz kavgaya gelmedik. Ayakkabı alıp gideceğiz. Bırak çocuklar alışveriş yapsın' dedim. B.B., U.B. ve U.A.D benim yanımdan ayrıldılar. Arkalarından gittim. Ben o 3 çocuğa dahil olmadım. Arkalarından takip ediyordum. Yaklaşık 2-3 dakika yürüdükten sonra B.B.'nin koşarak Ahmet'e yumruk attığını gördüm. Ahmet kendisini korumak için yüzünü tutup B.B.'yi itmeye çalışıyordu. Sonra orada bulunan tezgahtar B.B.'yi tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ölen çocuğu da yanındaki iki çocuk götürdü. Ben Mattia ve yanındaki çocukları hiç görmedim. Ben şoka girdim böyle bir olay beklemiyordum. Ben B.B.'de bıçak görmedim. Daha sonra pazar esnafı B.B.'yi bizden yaklaşık 7 metre öteye götürdü. B.B. bağırıyordu. Onu sakinleştirmeye çalışan kişilere bırakın abi diyordu. Özellikle sakinleştirmeye çalışan bir abi gel sana çay ısmarlayayım dedi" ifadelerini kullandı.

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A.Ö cinayetin ardından bir şey olmamış gibi normal hayatlarına devam ettiklerini, bilardo oynamaya gittiklerini ifadesinde şu sözlerle aktardı: "Sonra ben pazarın giyim tarafından dışarıya çıktığımda diğerleri yanıma geldi. Ama B.B. yoktu. Onlara eve gideceğimi söyleyince tamam gidelim dediler. Uzunçayır metrobüs durağına doğru gittik. Sonra pazar girişinde PTT otoparkında B.B.'nin bizi beklediğini gördük. Biz eve gidiyoruz dedik. Metrobüs durağına gittik. Duraktaki güvenliğe abi benim akbilim yok bir sefer geçebilir miyim dedim. U.B. ile U.A.D'nin Instagram'dan pazara gitmek için konuştuğunu bilmiyorum. Daha sonra biz Sancaktepe'ye geldik. Ben B.B. ile bilardo oynamak için Sarıgazi'ye gittik. Ancak kapalıydı. Sonra evimize döndük. Benim telefonum bir hafta önce kırılmıştı o yüzden kimseyle iletişimim yoktu. Bilgisayarım da yok. B.B.'ye sen bit pazarında ne yaptın diye sordum. B.B.'de yüzüne üst üste vurdum yere düşünce kaçtım dedi. Bıçakladığını söylemedi. Zaten ben olayı görmedim. Sadece yumruklama olayını gördüm. Parktaki ilk karşılaşmalarını da görmedim. Pazardayken Ahmet'in kimseye küfrettiğini görmedim. B.B.'nin olaydan sonra bıçağı ne yaptığını da görmedim. Bize nereden aldığını da söylemedi. Babam Sancaktepe'ye indiğimizde beni aradığında 'Sen neredesin Kadıköy'de pazarda çocuğu bıçaklamışlar' dediğinde öğrendim" TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN