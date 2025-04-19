Spor yazarları Galatasaray-Bodrumspor maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? O oyuncu için bomba sözler: Formanın hakkını vermedi

MUSTAFA ÇULCU- Mourinho hakemden anlamıyor Galatasaray rakip alanda müthiş bir baskıyla tek kale bir maç oynadı. Bodrum'un ilk yarı sonunda tüm istatistikleri sıfır! Bu güneşe kar dayanmaz dediğimiz anlardı ki ancak 29 dakika dayanabildiler. Ajeti ve Herelle ile 1.85'lik Osimhen'i kontrol etmekle uğraşırken 1.66'lık Torreira'yı unuttular. FIFA hakemi Mehmet Türkmen yine pozisyonların içinde, topun ve oyuncuların önünde kalıyor. Top çarpmasın diye eğiliyor, tuhaf alanlara gereksiz koşular yapıyor, yer almayı bilmiyor. Her kritik pozisyonda eli kulağında, özgüvenden yoksun, VAR'a bağımlı hakemlik yapıyor. Barış-Ajeti pozisyonunda devam kararı doğru ama eli yine kulağındaydı. Arkadaki Ajeti'nin ayağı yerde, eylem yapmıyor, Barış adım attığında takılıyor. Sara-Ahmet pozisyonunda topa Ahmet net vurdu ve topun yönü değişti. Pozisyona yakın olan Türkmen, pozisyon çözüm kriterlerini bilmediği için skandal bir penaltı verdi! Bıraksa Osimhen belki gol yapacak. VAR müdahalesi ile penaltı iptal oldu. Mehmet Türkmen için Mourinho "İyi hakem" demişti ya, Mourinho'nun teknik direktörlüğüne lafım yok lakin hakemden anlamadığı kesin. Majör kararlarda isabet oranı ve doğru karar yetisi çok kötü. Zaten maçlarda majör kararları çıkarırsak herkes hakemlik yapabilir.

AHMET ÇAKAR- Türkmen çok iyi maç yönetti

Galatasaray lig sonuna doğru doludizgin devam ediyor. Sezonun oldukça iyi maçlarından birini oynadılar. Siz skora bakmayın, rahatlıkla 6-7 olabilecek bir maçtı. Bodrum kapasitesi oranında savunmaya çalıştı, hiç başaramadı. 'İleriye çıkayım' dedi, onu da başaramadı. Önde bastı, çok pozisyon verdi. Geriye kapandı, yine çok pozisyon yedi. Barış Alper fevkalade bir maç çıkardı. İşin ilginç yanı, Galatasaray'ın bulduğu ilk golde sahanın en kısası Torreira'nın kafayla ağları bulması oldu. Bu tür goller, takıma coşku veriyor, daha da kenetliyor. Sırf ilk yarıda kaçan golleri saysak 6-7 olur. İkinci yarı maç yine Galatasaray'ın kontrolündeydi. Acaba Bodrum bir kaza golü atabilir mi diye düşünüyorduk ama hiç öyle bir havası yokken Sanchez son dakikalarda yine kafayla maçı bitiriverdi. Zaten bu maçta kimse büyük bir sürpriz beklemiyordu. Öyle de oldu. Gelelim hakem Mehmet Türkmen'e… Bir pozisyon dışında çok ama çok iyi maç yönetti. Neredeyse her kararı doğruydu. Ama ilk yarıda öyle bir penaltı verdi ki penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Bodrum savunması çok net bir şekilde topa dokundu. Türkmen amatör hakemlerin vermemesi gereken bir penaltıyı verdi. Allah'tan bu skandal karar, VAR hakemi tarafından düzeltildi.

ALİ GÜLTİKEN- Vitesi yükseltti

Galatasaray muazzam bir tempoyla oynuyor. Artık tamamen vitesi yükseltmiş durumda. Son 3 haftadır sezon başındaki ayarlarına döndüğünden beridir sistem mükemmel işliyor. G.Saray, oyuna başladığı tempoyla maçı bitirdi. Çok arzulu, çok istekli bir oyun karşılığını doğal olarak galibiyetle buldu. Bodrum, Morais'in geldiğinden beri en mahkum maçını oynadı. Galatasaray'ın değil kalesine neredeyse yarı sahasına girmeden maçı bitirdi. Sarı-kırmızıların Davinson Sanchez liderliğinde savunmasını öne doğru çıkartarak uyguladığı pres ve yüksek baskı, Bodrum'u sahada görünmez hale getirdi.



Okan hocanın orta alanda Lemina, Torreira ve Sara ile seçtiği oyun düzeni, beraberinde yüksek dinamizm de getirdi. Torreira zaten muazzam istatistiklerle oynayan bir oyuncu. Bu maçta atığı golle de başarılı sürecini perçinledi. Onun yanına Lemina gibi fizik gücü yüksek, çabuk ve rakibine nefes aldırmayan bir oyuncuyu da ekleyince Bodrum orta alanı üç pası yan yana yapamaz hale geldi. Barış'ın ve Yunus'un ortaya koydukları tempolu oyun, gol bölgesine gelerek yarattıkları pozisyonlar, Osimhen'in atletizmi ile birleşince Galatasaray hücum bölgesinde de çok etkili oldu. Bir bütün olarak Okan hoca maç öncesinde ne hayal ettiyse, ne düşündüyse sahada uygulayan bir takım vardı. Güzel bir galibiyet oldu. Belki tek eksiği bu kadar iyi oyun ve bu kadar çok pozisyonla daha fazla gol bulamaması oldu. Bunu da bu kadar güzel bir oyun için nazar boncuğu olarak kabul edelim.