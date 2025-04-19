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Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var

Moskova, devrimin ardından Rusya’ya kaçan devrik diktatör Beşar Esad’ın Şam’a iadesini reddediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moskova-Şam hattında ilişkilerin yeniden düzenlendiği bu dönemde Esad’ın iadesini talep etmişti. Rusya iadeyi reddederken sığınma hakkı emrinin bizzat Vladimir Putin tarafından verildiğini belirtirken Moskova’nın Esad’ın ülkede kalması için tek bir şartı olduğu vurgulandı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:23
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var

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Kremlin'in devrik diktatör Beşar Esad'ı Suriye'nin yeni yönetimine iade etmeyi reddettiği bildirildi. Moskova ile Şam arasında ilişkileri yeniden düzenlemek için görüşmeler devam ederken Esad'ı teslim etmeyi reddetti.

Devrik Diktatör Beşar Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviDevrik Diktatör Beşar Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

ŞARA RUSYA'DAN ESAD'I İSTİYOR

Beşar Esad 8 Aralık'ta muhalif gruplar Suriye'de diktatör rejimi devirirken Rusya'ya kaçtı ve ailesiyle birlikte sığınma hakkı aldı. O tarihten bu yana Suriye'deki yeni geçici hükümet ve Devlet Başkanı Ahmed Şara, Rusya'dan Esad'ın Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı yargılanması için teslim edilmesini talep ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AFPSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AFP

Talep, Suriye'deki yönetim değişikliği nedeniyle özellikle ülke içindeki Rus askeri teçhizatı ve savunma sözleşmeleri gibi sorunların çözümü amacıyla Moskova ile Şam arasında ikili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda devam eden görüşmelerin bir parçasıydı.

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RUSYA ESAD'IN İADESİNİ REDDETTİ

Aylarca süren ve geçtiğimiz ay bizzat Cumhurbaşkanı Şara'nın resmi talebiyle sonuçlanan bu tür taleplerin ardından, Rusya'nın şimdi Esad'ın iadesini reddetmekte ısrar ettiği bildiriliyor.

MOSKOVA'NIN TEK BİR ŞARTI VAR

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Alperus Kotraşev, "Beşar Esad'ın Moskova'da kalması için gereken şartlardan biri de onun her türlü medya ve siyasi faaliyetten tamamen uzak durması ve şu ana kadar kendisi tarafından herhangi bir ihlalin gözlemlenmemesidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

EMİR PUTİN'DEN

Rus yetkili, "Beşar Esad ve ailesine sığınma hakkı verilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan emriyle verildiğini ve bu konudaki kararın değişmeyeceğini" vurguladı.

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