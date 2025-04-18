Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

YENİ DI MARIA İSTANBUL'DAN Merkezde Orkun Kökçü ile oynayan Lizbon ekibi, kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun karşısına ise Yunus Akgün'ü alarak daha da güçlendirmeyi planlıyor. Kırmızı beyazlıların yeni Di Maria'nın ardından Yunus Akgün'ü gözüne kestirdiği Portekiz basınında geniş puntolarla yer aldı.

TAKIMDAN AYRILACAK Portekiz basını, milli futbolcu Yunus Akgün ile dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria arasındaki benzerlikleri ön plana çıkardı. Haberde, 24 yaşındaki oyuncunun futbol stilinin Arjantinli yıldıza çok benzediği vurgulanırken, genç yıldız için "Yeni Di Maria" tanımlaması yapıldı.

Tangocunun, Benfica ile olan sözleşmesinin, kulübün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılımının ardından Haziran veya Temmuz ayında sona ereceği ve takımdan ayrılmasının beklendiği kaydedildi. Bu durumun, Benfica'nın kanat rotasyonunda yeni bir isim arayışına girmesine neden olacağı belirtildi.

Yunus Akgün'ün bu bağlamda ön plana çıktığına dikkat çekilirken, "37 yaşındaki Di Maria'nın sözleşmesi, Benfica'nın Kulüpler Dünya Kupası'na katılmasının ardından Haziran veya Temmuz'da sona eriyor ve takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün bu nedenle önümüzdeki sezon Benfica'ya katılma ihtimali yüksek görünüyor." ifadelerine yer verildi.