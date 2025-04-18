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Galatasaray'ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, bir taraftan şampiyonluk ve beşinci yıldıza odaklanırken diğer yandan da transfer konusunda önemli adımlar atıyor. Sarı kırmızılılar birçok kez gündemine gelen ancak imza attıramadığı yıldız forveti kadrosuna katabilmek adına girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:57
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

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Galatasaray'da gözler sezon sonuna çevrildi. Sarı kırmızılı ekip tek hesabını şampiyonluk için yaparken yazın ise transferde bombaları patlatmak amacında. Aslan'ın kadrosuna katmayı planladığı yıldızlarla daha da fazla adından söz ettirmek ve Avrupa'da ses getirmek amacında olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

ÖNCELİK MEVCUT OYUNCULAR

Cimbom'un sezon sonu planlamasındaki ilk hedef ise kadrodaki oyuncuların sözleşmelerindeki durumları netleştirebilmek. Bunun için de adımlar atılmaya başlandı. Liste başı ise Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

YUNUS'A PORTEKİZ'DEN TALİP VAR

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Yunus Akgün, birçok kulübün de listesine girmeyi başardı.

Milli futbolcu için son olarak Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica devreye girdi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

YENİ DI MARIA İSTANBUL'DAN

Merkezde Orkun Kökçü ile oynayan Lizbon ekibi, kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun karşısına ise Yunus Akgün'ü alarak daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Kırmızı beyazlıların yeni Di Maria'nın ardından Yunus Akgün'ü gözüne kestirdiği Portekiz basınında geniş puntolarla yer aldı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

TAKIMDAN AYRILACAK

Portekiz basını, milli futbolcu Yunus Akgün ile dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria arasındaki benzerlikleri ön plana çıkardı. Haberde, 24 yaşındaki oyuncunun futbol stilinin Arjantinli yıldıza çok benzediği vurgulanırken, genç yıldız için "Yeni Di Maria" tanımlaması yapıldı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Tangocunun, Benfica ile olan sözleşmesinin, kulübün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılımının ardından Haziran veya Temmuz ayında sona ereceği ve takımdan ayrılmasının beklendiği kaydedildi. Bu durumun, Benfica'nın kanat rotasyonunda yeni bir isim arayışına girmesine neden olacağı belirtildi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Yunus Akgün'ün bu bağlamda ön plana çıktığına dikkat çekilirken, "37 yaşındaki Di Maria'nın sözleşmesi, Benfica'nın Kulüpler Dünya Kupası'na katılmasının ardından Haziran veya Temmuz'da sona eriyor ve takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün bu nedenle önümüzdeki sezon Benfica'ya katılma ihtimali yüksek görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

24 yaşındaki futbolcu, 37 karşılaşmada 12 gol atıp 9 da asist yaparak 2566 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

BARIŞ ALPER YILMAZ'A İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Galatasaray'da birçok takımın listesinde bulunan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Başarılı sağ kanat oyuncusu için Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Sarı kırmızılı ekip ise tok alıcı pozisyonundaki durumunu korumak amacında.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

GALATASARAY ANLAŞMAK İSTİYOR

Yönetim, iki futbolcuyla yola devam etmeyi planlıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetim, yıldız oyuncularıyla şampiyonluklara ulaşmak ve Avrupa'da daha üst turlara gitmeyi hedefliyor.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

SONA GELİNDİ

Bein Sports'un haberine göre ise iki futbolcu da kulüpleriyle anlaşma sağladı. Çok önemli bir gelişme yaşanmazsa imzalarını atarak mukavelelerini uzatacak.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

SERBEST KALMA MADDESİ KALDIRILACAK MI?

Yunus Akgün'ün gelecek sezon sonunda bitecek kontratındaki en önemli madde serbest kalma opsiyonuydu.

Bu bedel sebebiyle zorluk yaşamak istemeyen Cimbom'da söz konusu maddeye yönelik adım atılması bekleniyor.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

VICTOR OSIMHEN UMUDU KORUNUYOR

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen için kulübüyle temaslar devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun kalmaya sıcak bakması ise en önemli koz.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

İtalyan temsilcisinde yaşadığı şampiyonluk sonrası kulübüyle ters düşen 26 yaşındaki forvet, İstanbul'da gördüğü ilgiden bir hayli memnun. Ancak bazı gerçekler sürecin önünü tıkayabilir.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

BONSERVİS BEDELİ YÜKSEK

Osimhen her ne kadar Galatasaray'da kalmaya sıcak baksa da Napoli'nin istediği bedeliN ödenmesi gerekiyor. Yıldız futbolcunun 75 milyon euroluk satın alma maddesinin karşılanması için birçok formül aranıyor.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

DEVLERİN LİSTESİNDE

Galatasaray'ın söz konusu süreçte birbirinden güçlü rakipleri de var. Özellikle Avrupa'nın devleri, yıldız forveti kadrosuna katabilmek adına adeta savaş içerisinde.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

İngiltere, İtalya ve İspanya'nın gözdesi konumundaki Osimhen eğer ayrılırsa sarı kırmızılıların planı hazır.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Nijeryalı golcü bu sezon 33 karşılaşmada 29 kez ağları sarsıp 9 da asist yaparak oynadığı maçtan fazla katkı sağldı ve 2531 dakika sahad kaldı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

MUANI BOMBASI

Galatasaray, yıldız golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferde olumlu sonuç alınamaması ihtimaline karşılık alternatif isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Bu gelişmelerin ardından Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sport.fr'de yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Haberde, Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin düşük olması, Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttığı ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor'un oturmasıyla birlikte Juventus'ta gözden düşen Kolo Muani'nin, Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham tarafından da takip edildiği belirtildi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

Paris Saint-Germain, 2023 yazında 25 yaşındaki Fransız yıldızı, Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti ve Cimbom'un kış döneminde listesine girmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

2024-25 sezonunda PSG ve Juventus formalarıyla toplam 27 resmi maça çıkan Randal Kolo Muani, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

EMEGHA LİSTEDE

Paris temsilcisinin sezon sonunda Emanuel Emegha'yı kadrosuna katmak istediği ve Kolo Muani'nin satışına onay vereceği belirtildi.

Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında

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