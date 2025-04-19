CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde 15 Nisan akşamı yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırıldı.
AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ
Kalbindeki AORT damarının yırtıldığı tespit edilen Önder, ameliyata alındı.
Ameliyat 12 saat sürdü. Doktorlar hem kalp krizi hem de aort damarında yırtık yaşandığını belirterek hayati tehlikenin devam ettiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ YAKIN TAKİPTE
Devam eden süreçte Başkan Erdoğan'ın Pervin Buldan'ı arayarak Önder'in durumu hakkında bilgi aldığı ve MHP lideri Bahçeli'nin de hastane yönetimi ile görüştüğü öğrenildi.
Takvim.com.tr, Önder'e ilişkin son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, hastane çevresinde yer alan pankarları paylaştı.
O pankartların üzerinde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
-Sen güçlüsün eyy barışın elçisi kalk. Türkiye'nin sana ihtiyacı var
-Diren Sırrı abe ara ara linçlesekte sen bizim Sırrı abimizsin
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da bir paylaşım yaptı.
Buldan, DEM Parti Heyeti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği güne ait olan bir fotoğrafı yayımlayarak, altına "Sn. Cumhurbaşkanı’nı ziyaret edeceğimiz gün “Başkanım gel bir selfi çekip kızlarımıza gönderelim” dedi." notunu düştü.
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası ile bir arada olduğu bir fotoğrafı yayımlayarak duygu dolu bir paylaşım yaptı.
Önder, paylaşımında "Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp “bana bir kahve yap sana keman çalayım” demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya." ifadelerine yer verdi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.
Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğunu, gereken her şeyin yapıldığını kaydeden Oktay, onun şahsında aslında Türkiye'de bir birlik, beraberlik ve dayanışmanın örneğini gördüklerini dile getirdi.
Oktay, farklılıklardan ziyade kendilerini güçlü kılan benzerliklerin ve birlikteliğin olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu yüzden de büyük bir anlam ifade ediyor. Türkiye'de kim bize ne yapmak isterse istesin, Türkiye'ye dönük planlar ne olursa olsun Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiçbir zaman hiçbir şekilde bozmayacaktır, güçlenerek de devam edecektir." diye konuştu.
"Terörsüz Türkiye" diye başlayan bu çalışmaların sonuca ulaşacağını, bütün arzuların da bu yönde olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:
"Zaten tüm milletimizin de tüm tarafların da Sırrı Süreyya Bey'in şahsında bütünleşen bu yakın ilginin yine bir başka yansıması da aslında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının bir an önce sonlanmasıyla ilgili arzunun ve beklentinin bir göstergesidir. Milletimiz artık 'yeter' diyor, devletimiz aynı şekilde 'yeter' diyor. Bir ve beraber olma dönemi, iç cepheyi güçlendirme dönemi. Dolayısıyla bu sorunları arkamızda bırakıp artık bir ve beraber olarak ileriye bakmamız, ileriye yürümemiz lazım. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Ümit ediyoruz ki Sırrı Süreyya Bey de bir an önce sağlığına tekrar kavuşur, kaldığı yerden tüm çalışmalarına devam eder."
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şişli'deki hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir hep birlikte Önder'den iyi haberler almayı beklediklerini kaydetti.
Kötü bir haber olmamasının, işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:
"Doktorların yaptıkları açıklamalara göre şu ana kadar durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Stabilizasyon da öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere hala büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Tıpkı kızı Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder, bu süreci sağlıkla atlatacak, bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek, bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek."
Hastane sürecinin uzun olacağını anımsatan Doğan, bu sürecin öngörüldüğü şekilde ilerlediğini kaydetti.
Doğan, "Gösterilen ilgi, dayanışma dilekleri, temenniler, dualar, hepimizin birlikte beklediği güzel haber, ihtiyacımız olan şeyi de gösteriyor, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Yani Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya, koşmaya, direnmeye, bizi birleştirmeye, ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor." dedi.
Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması için gereken her şeyin titizlikle yapıldığını vurgulayan Doğan, Önder'in emin ellerde olduğunu ve hekimlerin ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.
Doğan, hastanedeki sağlık hizmetlerine erişimi engellememek ve kolaylaştırmak için partinin il örgütünde de ziyaretleri kabul etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi.
Memişoğlu, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.
Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Memişoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Memişoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hekimlere ve ilgili sağlık ekiplerine tedavi noktasında teşekkürlerini ilettiğini, ilk andan itibaren kendisinin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini belirtti.
Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.
Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına destek verenlere teşekkür etti.
Hastane karşısında açılan destek pankartlarını paylaşan Önder, "Hastanenin tam karşısı. Sağ olun, var olun. Ben gördüysem o da gördü." dedi.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Önder şu ifadeleri kullandı:
"Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. “Durumu iyiye gidiyor” haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin, ''Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar, biz de onlara güveniyoruz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Bakırhan, Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, siyasi parti genel başkanlarına, sivil toplum örgütlerine ve burada görev yapan gazetecilere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Önder'in rahatsızlanmasından itibaren hastanenin hiç boş kalmadığını belirten Bakırhan, mevcut durumu hep beraber takip ettiklerini söyledi.
Bakırhan, hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimlerin kamuoyunu bilgilendirdiklerini anımsatarak, kendilerinin de bu açıklamaları esas aldıklarını kaydetti.
Yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini isteyen Bakırhan, ''Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Önder, halklarımızın duasıyla, dayanışmasıyla birlikte o uğruna mücadele ettiği, bedel ödediği haklarımızla mücadelesiyle buluşacaktır. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyor, bekliyoruz." diye konuştu.
Bakırhan, Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birinde olan Önder'in sağlığına kavuşacağını umduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu günler çok tarihi günlerdir. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı evet, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış, demokrasi mücadelesinden, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma, önümüzdeki günlerde Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar, biz de onlara güveniyoruz."
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in, ağrılı uyarana yanıtının iyi olduğunu ve sesleri duyabildiğini, ancak tedavi süreci için uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde ameliyat edilen ve tedavisi yoğun bakımda süren Önder'in sağlık durumuna ilişkin, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Önder'in genel durumunun bugün düne göre çok daha iyi olduğunu belirten Çiftçi, "Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı PH'si 7,4. Bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20'ydi, şu an 6'ya düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz." dedi.
Önder'in spontan solunumunun mevcut olduğunu, ağrılı uyarana çok iyi yanıt verdiğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:
"Nörolojik açıdan bugün kendisinin EEG'si takıldı. 24 saat süreyle EEG'si üzerinde takılı kalacak. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Yapılan ekokardiyografiler bize bunu göstermekte. Sol ventrikülün özellikle anterior ve septal bölgesi oldukça iyi kasılıyor. Bu nedenle hastamızın tansiyonu ECMO altında verilen noradrenalin, adrenalin ve dobutamin altında ortalama olarak 110 ve 60 civarında. Büyük tansiyon 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Sağ ventrikülde ise düne göre hiçbir fark yok. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Fakat bunun uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama sol ventrikülün anterior ve septal bölgesinin, özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması, sağ taraf açısından destekleyeceği için umut vermekte."
"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"
Yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin evvelce var olan aortitine yönelik immünsüpresif ajanlar vermekteyiz. Bu tedaviler dünden itibaren zaten başlamıştı. Bunların da bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hastanın idrar çıkışının iyi bir şekilde devam ettiği, aralıklı olarak hemofiltrasyon ihtiyacı olduğu ancak böbrek yetersizliği görülmediği bilgisini paylaşan Çiftçi, bugün kreatinin hafif yükselmesi, idrarının bir miktar azalması ve hipervolemisi olması nedeniyle hemofiltrasyon verildiğini, ihtiyaca göre buna devam edileceğini aktardı.
Bir gazetecinin, bağışıklık baskılayıcı ilaçların tedaviye etkisini sorması üzerine Çiftçi, "Önceki aortit tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Onlardan biraz daha kuvvetli tedaviler veriyoruz aslında. Normal şartlarda bu immünsüpresif tedaviler, enfeksiyonu olumsuz etkiler ama bu hastada aortitin zemin olarak oradaki kırılganlığın iyileşmesine çok olumlu katkısı olacağını düşündüğümüz için antibiyotik destekli olarak veriyoruz." diye konuştu.
Prof. Dr. Çiftçi, nörolojik değerlerle ilgili soruya, "Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı oldukça iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ECMO desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamayız. O yüzden bunu ileriki günlerde ortaya koyacağız. EEG de bize oldukça iyi fikir verecek. Ama bunu ancak önümüzdeki günlerde sizlere söyleyebiliriz." yanıtını verdi.
Tedaviyle ilgili 5 günlük bir süreçten bahsedildiğinin hatırlatılması üzerine Çiftçi, normalde sağ ventrikülün toparlanmasının bazı durumlarda 5 gün olduğunu ancak bu sürenin hastaya göre uzayabildiğini belirtti.
Çiftçi, "Örneğin, miyokardın stunning dediğimiz bir durum vardır. Bu gibi durumlarda 40 güne de çıkabilir. Bu hasta için benim öngörüm 10 gün ila 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi halen devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder ve bizim riskimiz bu hastada da oldukça yüksek." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili bugün daha olumlu haberler aldıklarını belirterek, "Bu, sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz." dedi.
Yılmaz, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililerle Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiklerini söyledi.
Hastanede bulunan DEM Parti yöneticileri ile milletvekillerinin kendilerini misafir ettiklerini, hem İstanbul Valisinden hem de hastanedeki sağlık personelinden bilgi aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Tabii ki bu, sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz." diye konuştu.
Gereken her şeyin yapıldığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek doktoru kanalıyla, gerekse de Sağlık Bakanı kanalıyla doğrudan kurduğu temasla süreci yakından takip ettiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:
"Sırrı Bey bir siyasetçi, farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan, çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Bir taraftan da moralini hep biliyoruz, en zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Dolayısıyla bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz ve acil şifalar diliyoruz."
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Onun da söylediği güzel bir şey var, 'Ben doktor değilim' diyor. Ama sağlık şartları gereği sadece Ceren Hanım görebiliyor kendisini. 'Görünür bir şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Sadece uzmanların, doktorların teknik raporları değil, dışarıdan sade bir gözlemle de daha olumlu bir tablo olduğunu ifade edebiliriz. Ama az önce söylediğim gibi çok ağır bir sağlık tablosu var. Daha uzun süre herhalde bu mücadele devam edecek. Gün gün sağlık ekiplerinden bu süreci takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Yılmaz, başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, "Dualarımız Sırrı Bey'le. En kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Bütün imkanlarımızla, ekiplerimizle, sağlık sistemimiz, doktorlarımız, ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar. Bu vesileyle hemen kısa bir süre sonra müdahalede bulunan, sonra uzun bir ameliyatla görevlerini yapan ve şu anda da anlık bazda olayı takip edip gerekli sağlık desteğini sunan tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum." sözlerini sarf etti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU"
Bir gazetecinin, "Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerinin de önemli isimlerinden bir tanesiydi. Kendisini sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süreç bekliyor. Bu aşamada özellikle barış görüşmeleriyle ilgili son durum ne olacak?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:
"Son süreçlerde de tüm Türkiye olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Yaklaşımıyla üslubuyla terörsüz Türkiye sürecine çok büyük katkıları, destekleri olduğunu biliyoruz. Bunu da buradan şükranla ifade etmek istiyoruz. Ancak bu süreç tabii kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası. 'Türkiye Yüzyılı için barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak' diyoruz. Terörsüz Türkiye, bu vizyonun çok önemli bir parçası. Yine Sayın Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte tabi bu süreç hızlanmış durumda. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmesi çok kıymetli. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olmaz. Tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok farklı, çok insani katkılar. Bunları da bir kenara koymadan söylüyorum ama o süreçler devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın selamlarını da Önder ailesine ilettiğini bildirdi.
Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Erdoğan'ın doktorlarının, süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in genel olarak tedavilere iyi yanıt verdiği bildirildi.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız." ifadeleri kullanıldı.
SÜREÇ ÇOK UZUN, BEKLEYECEĞİZ
Önder'in spontan solunumunun var olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/mmHg (milimetre civa). Sol ventrikül kasılması çok iyi. Sağ ventrikül kasılması hala iyi değil, çok az kasılmakta. EEG (Elektroensefalogram) takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç çok uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."
Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in 5 gün uyutulacağı iddia edildi.
Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor" şeklinde konuştu.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.
Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı.
Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort diseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in şifa bulması için dua ettiklerini söyledi.
Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
Çelik, Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldüklerini belirterek, kendisine şifa dileğinde bulundu.
Alanında en yetkin doktorların, olay olur olmaz hastaneye intikal edip müdahalede bulunduklarını kaydeden Çelik, Önder'in uzun bir ameliyat sürecinin ardından yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Çelik, doktorlardan aldığı bilgilere göre Önder'in kritik durumunun devam ettiğini aktararak, "Hem değerli ailesine ve vatandaşlarımıza hem de TBMM'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım.' derdi." diye konuştu.
Önder ile Meclis'teki yasama çalışmaları bittikten sonra geceleri geç saatlere kadar sohbet ettiklerini anlatan Çelik, "Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş, güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Önder'i en yakın zamanda, sağlıklı ve güler yüzüyle aralarında görmeyi dilediklerini belirterek, "Onun en büyük özelliği, en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır." dedi.
Bir gazetecinin, Önder'in sağlık durumunun "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili süreci nasıl etkileyeceğine ilişkin sorusuna da Çelik, şu yanıtı verdi:
"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, bu süreci yürütmekle ilgili bütün kesimlerden ortaya koyulan olumlu yaklaşımlar, DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler ve yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla da son derece kıymetli bir yeri var. Eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır. Dolayısıyla hem memleketimizin selameti açısından hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz. Biz süreci aynı titizlikle, aynı iradeyle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz."
Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Dün gece de bizzat kendisi bu süreçle ilgili bilgi aldı. Tabii hepimiz için üzüntü verici bir durum. Geçmiş süreçlerde de çözüm sürecinde ve diğer süreçlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini yakından tanırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem aileye hem bütün sevenlerine 'geçmiş olsun' dileklerini bir kere daha iletiyoruz." şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, ''Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." dedi.
Kurtulmuş, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.
Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettiği andan itibaren Önder'in sağlık durumunu çok yakından takip ettiklerini söyledi.
Kurtulmuş, Önder'in dostları, arkadaşları ve sevenlerinin hastanede olduğunu belirterek, "Doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir." ifadelerini kullandı.
Dua ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"İnsanların bu olay duyulur duyulmaz, herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli gösterileri, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi ve vatanını memleketini seven bir insan. Onun bu insani özellikleri, bu hastalığı süresince de kısa süre içerisinde bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim."
Kısa süre içerisinde Önder için olumlu sonuç almayı temenni ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Ailesine, sevenlerine ve milletimize 'geçmiş olsun' dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit ve temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz." dedi.
Kurtulmuş, ameliyatın son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, bekleyip dua edeceklerini söyledi.
Ziyarette Kurtulmuş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.
Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı.
Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort disseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür." ifadesini kullandı.
Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığının tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Çiftçi, şöyle devam etti:
"Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve daha sonra tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ne yazık ki sağ koronerden başlayan bu disseksiyon orada bir miktar rüptür dediğimiz küçük bir kopmaya ve delinmeye de neden olmuştur. Aortayı etkileyen, tip 1 dediğimiz bu disseksiyon bizim en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Aslında mortalitesi son derece yüksek, ölüm riski, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyattır. Yine bu disseksiyon gerek büyük olması, gerek kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) sonucunda hastada sol ventrikülde kasılma varken sağ ventrikülünde hastanın halen bir kasılma bulunmamaktadır. Sağ ventriküldeki kasılmanın olmayışının nedeni hastanın sağ koronerindeki disseksiyonun başlangıç noktası olması ve hastanın sağ ventrikül infarktüsü geçirmesidir. 12 saate yaklaşan bu ameliyat sonrası yapılan tüm bu işlemlerden sonra hastamız ECMO desteğinde, yani kalp dolaşım mekanik destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır ve yoğun bakımda kendisinin tedavisi verilmeye devam edilmektedir."
"ŞU DAKİKA İTİBARIYLA EN ÇOK NÖROLOJİK TABLOSUNU MERAK EDİYORUZ"
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Çiftçi, Önder'in arrest (ani kalp durması) olarak hastaneye geldiğini ve asidozunun en başından beri var olduğunu anlattı.
Kalp masajının ambulansta başladığını ve hastanede aralıksız devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Hiç ara verilmeden bu masaj yapıldı ve direkt ameliyathaneye alındığı için, çünkü hocalarımız o sırada hastanedeydi, hiçbir durma duraksama olmadığından bu asidozla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şu dakika itibarıyla en çok nörolojik tablosunu hepimiz merak ediyoruz. Çünkü hastamızın geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Ancak hastamız ECMO desteği altında olduğu için nörolojik değerlendirmesini şu an gerçekçi bir şekilde yapamıyoruz. Umarım önümüzdeki günler içerisinde size daha somut bir şekilde açıklamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.
ÖNDER, ŞİKAYETİNİ SÖYLEYİP YERE YIĞILDI
Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Sağbaş ise aort disseksiyonunun kalp cerrahisinde en zor tedavi edilen sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.
Bu vakada, disseksiyonun ana atar damarın kalpten çıktığı yerden başlayıp devam ettiğini ve aort kapağı kadar geri gelmiş durumda olduğunu söyleyen Sağbaş, "Sağ koroner kalbe oksijen taşıyan damarlardan biridir. Sağ koroner, disseksiyonun içinde kalmış ve aynı zamanda sağ koronerin ağzında hafif bir yırtık da vardı. Bu disseksiyon sağ koroner ağzını kapatmış. Muhtemelen Sırrı Bey'in acile geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasındaki sebeplerinin en önemlisi buydu." diye konuştu.
Sağbaş, "Disseksiyona, bir de sağ koronerin etkilenmesinden dolayı kalp krizi de eklenmiş. Yani hem disseksiyon vardı hem de kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz de vardı. Dolayısıyla ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik ve hemen bypassını da yaptık, aort disseksiyonu da anevrizmayı da düzelttik. Fakat kalp çok hırpalandığından, çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik." ifadelerini kullandı.
İşlemlerin gece 04.00 sıralarında bittiğini ancak kalbi dinlendirip kanama kontrolü yaptıklarını belirten Sağbaş, ameliyatın 11-12 saati bulduğunu söyledi.
Sağbaş, daha önce bu türde çok disseksiyon ameliyatı yaptıklarını ancak Önder'in durumunun uzun zamandır gördüğü en komplike disseksiyonlardan biri olduğunu dile getirdi.
Çok yorgun olduklarını kaydeden Sağbaş, "Tüm konsantrasyonunuzu kaybetmeden 12 saat ameliyat yapıyorsunuz bu kolay bir şey değil." dedi.
Sağbaş, Önder'e daha önce aort damarı genişlemesi teşhisi konulduğunu, müdahale sınırında olmayan hastalığının ilaç tedavisiyle takip edildiğini anlattı.
"HASTAMIZ GERÇEKTEN ÇOK KRİTİK BİR POZİSYONDA"
Önder'in hastaneye getirildiğindeki sağlık durumunu aktaran Sağbaş, "Aort mosmor, yırtılmış ve genişti. Masajla ameliyat masasına aldık, masajla kasık damarlarından kalp akciğer makinesine geçtik. Vücut dolaşımını rahatlatınca masajı bıraktık. Kalbi durmuştu." diye konuştu.
Sağbaş, ameliyatı aort cerrahisinde uzman kalabalık bir ekiple gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra ECMO, entübe ve bu şekilde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastadan uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Şu saat bu olur, bugün bu olur diye söylememiz mümkün değil. Hastamızın takibini anlık verileri değerlendirerek yapıyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. ECMO ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzenlemeler gördük ama hastamız gerçekten çok kritik bir pozisyonda. Uzun vadeli de konuşmayız, sizlere bir şey dememiz mümkün değil." açıklamalarında bulundu.
Öte yandan aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçi hastaneye gelerek Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da hastane önünde gelişmeleri aktarmak için görev yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.
Buldan, Başkan Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye sürecine katkıları olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:
"Hepimize geçmiş olsun. Sırrı Süreyya Bey uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız. Entelektüel kişiliği, sanatkar kişiliği, siyasetçi kişiliğiyle toplumumuzun yakından tanıdığı birisi. Gerçekten çok üzüldük. Bir müddettir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Birden çok sağlık problemi vardı. Kritik olduğunu doktorlar söylüyorlar. Hayatın pek çok badiresini atlatmış bir arkadaşımız. En zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda bile umudunu neşesini korur her zaman. Hepimiz bir an evvel sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz terörsüz Türkiye dediğimiz süreç bakımından da çok kıymetli katkıları vardı olmaya devam ediyor. Geçmişten beri bu katkıları var. Esprili bir şekilde bir gün hepimiz emanetimizi teslim edeceğiz ama şu süreci bir görelim kardeşlik atmosferi iyice pekişsin diye de arada bir söylerdi. Dua ediyorum sağlığına kavuşsun."
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in dün hastanenin acil servisine 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde getirildiği belirtildi.
Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır.
Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında iyi haberler vermek için dakikalar saydıklarını söyledi.
Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının ve temsilcilerinin Önder'in durumunu yakından takip ettiğini aktardı.
Şu ana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni gelişme olmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu. Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."
Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.
Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.
Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
CEVDET YILMAZ'DAN PAYLAŞIM
Sırrı Süreyya Önder hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
KURTULMUŞ: DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.
Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirtti.
Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.
"SAYIN VALİ'YE VE SİYASİ BAŞKANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,"Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.
Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali'ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.
Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.
112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.
Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.
"DUA EDİP SONUCU BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"
Olayın ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.
"HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Önder'e hızlı bir şekilde müdahale yapıldığını söyledi.
Önder'in şu anda büyük bir ameliyatta olduğunu kaydeden Güner, "Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." dedi.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de ameliyatın saat 23.30 sularında başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin burada olduğunu dile getirdi.
Kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılmasının büyük bir ameliyat gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat." ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden bilgi aldı.
Öte yandan Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile de görüştü.