Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

KOSTIC İÇİN ANLAŞMA YAKIN Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almaya hazırlanıyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sırp futbolcunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro'luk teklifte bulundu. Juventus'un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yazıldı.



TEMASLAR DEVAM EDİYOR



Fenerbahçe ile Juventus'un arasındaki iyi ilişki ile birlikte Kostic'in de Fenerbahçe'de kalmak istemesi nedeniyle temasların devam ettiği belirtildi. Kostic'in transferi için önümüzdeki birkaç haftanın önemli olduğu ifade edildi.



İki takım arasındaki 1 milyon euro'luk farka rağmen tarafların transferi bitirmeye kararlı olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

BENFICA'NIN GÖZÜ İSMAİL'DE! Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki ön liberosu İsmail Yüksek'in fazla forma şansı bulamamasından dolayı ayrılık kararı aldı.



İsmail Yüksek'in, Mourinho'nun kararına saygı duyduğu ancak kariyerinin en olgun döneminde yedek kalmak istemediği için menajerine Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almasını söylediği belirtildi.



Portekiz'den Benfica, milli futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor.



PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO



Bu sezon 24 maçta 1398 dakika süre alabilen Yüksek, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 4 sarı kart gördü.



Sarı-lacivertli takım ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.