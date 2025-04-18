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Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlere hız veren sarı lacivertliler, Liverpool'un yıldız ismini de listeye aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:26
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona uzanarak 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Kanarya bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için kadro planlaması üzerinde yoğunlaştı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

PORTEKİZ İDDİALARI ARTIYOR

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 'milli takım çalıştırma' hayalini ülkesiyle gerçekleştirebilir.

Goales'teki habere göre Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Roberto Martinez'in yerine Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin hocasının da bu göreve sıcak baktığı ve buluşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

12 YIL SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELEBİLİR

Real Madrid'de 2010-13 döneminde birlikte çalışan Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho ikilisi, yaklaşık 12 yıl sonra Portekiz Milli Takımı'nda buluşabilir.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

Portekiz medyası da Jose Mourinho'nun yıldız yönetimi konusunda Martinez'den daha başarılı olduğunu ve göreve geçmesi gerektiğini yazıyor. Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

TRABZONSPOR İDDİASI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

AYRILIK İHTİMALİ

29 yaşındaki futbolcunun maaşını önemli derecede artıran yönetim, 3 yıllık imza ile yıldız ismi takımda tuttu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

TRABZONSPOR'A DAVET ETTİ

İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 29 yaşındaki yıldızı Trabzonspor'a davet etti. İrfan Can'ın, sıcak bakması durumunda bord-mavili ekibin hamle yapma ihtimalinin söz konusu olduğu ortaya çıktı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Son haftalarda iki oyuncunun sosyal medyada birbirine yaptığı yorumlar da gündem olmuştu. Uğurcan Çakır için Fenerbahçe iddiaları çıksa da Trabzonspor yönetimi, iddiaları yalanladı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

KOSTIC İÇİN ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sırp futbolcunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro'luk teklifte bulundu. Juventus'un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yazıldı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile Juventus'un arasındaki iyi ilişki ile birlikte Kostic'in de Fenerbahçe'de kalmak istemesi nedeniyle temasların devam ettiği belirtildi. Kostic'in transferi için önümüzdeki birkaç haftanın önemli olduğu ifade edildi.

İki takım arasındaki 1 milyon euro'luk farka rağmen tarafların transferi bitirmeye kararlı olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

BENFICA'NIN GÖZÜ İSMAİL'DE!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki ön liberosu İsmail Yüksek'in fazla forma şansı bulamamasından dolayı ayrılık kararı aldı.

İsmail Yüksek'in, Mourinho'nun kararına saygı duyduğu ancak kariyerinin en olgun döneminde yedek kalmak istemediği için menajerine Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almasını söylediği belirtildi.

Portekiz'den Benfica, milli futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Bu sezon 24 maçta 1398 dakika süre alabilen Yüksek, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 4 sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli takım ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

MOURINHO'NUN OOSTERWOLDE PLANI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim 2024'teki Samsunspor ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Jayden Oosterwolde, 8 Kasım'da ameliyat masasına yatmıştı. Hollandalı futbolcu, ülkesinde geçirdiği rehabilitasyon sürecini tamamlayıp İstanbul'a döndü.

Bireysel koşulara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Jose Mourinho'nun savunma planlarında önemli bir yere sahip olacak. Portekizli hocanın, üçlü defans sisteminde hem sol stoper hem de sol bek olarak görev vermeyi düşündüğü Oosterwolde'nin, kadro planlamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

SAMSUN'DA SAKATLANDI

23 yaşındaki futbolcu, sakatlanana kadar 14 resmi maçta 1274 dakika sahada kalmıştı. Tüm maçlara ilk 11 başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı. Sadece sakatlandığı Samsun maçında 76'da oyundan çıkmıştı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

DJIKU'NUN BİLETİ KESİLDİ

Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon için planlamalarını yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde bu planlama doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen ilk isimlerden biri ortaya çıktı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

MOURINHO'NUN SİSTEMİNDE KENDİNE YER BULAMADI

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı.

Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

CHIESA BOMBASI!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim Federico Chiesa oldu.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

LIVERPOOL'UN KAPISINI ÇALACAK

Mourinho'nun talebi üzerine kolları sıvayan yönetim, 27 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Liverpool'un kapısını çalacak.

Futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada merakla takip edilmeye başlandı.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 12 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!

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