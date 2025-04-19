CHP'li İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için sinyal kesici cihaz (jammer) kullandığı ortaya çıktı.
CHP'li İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için sinyal kesici cihaz (jammer) kullandığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde İBB'ye 84 adet jammer satın alındığı anlaşıldı. Söz konusu jammerların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve suç örgütü üyelerinin bir araya geldiği mekanlarda kullanılmış olabileceği hatırlatıldı.
Öte yandan Türkiye'de jammer kullanımının güvenlik kurumları dışında yasak olduğu, elektronik haberleşme kanununa muhalefetten ağır cezai yaptırım gerektirdiği vurgulandı.
BİREYSEL KULLANMAK YASAK
Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.