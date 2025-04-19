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CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından

CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmada, belediye kasasından parası ödenerek 84 adet sinyal kesici cihazın alındığı belirlendi. Bu cihazların gizli toplantılardaki sızmaları önlemek için kullanıldığı iddia edildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından

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CHP'li İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için sinyal kesici cihaz (jammer) kullandığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim Gazetesi)CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim Gazetesi)

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde İBB'ye 84 adet jammer satın alındığı anlaşıldı. Söz konusu jammerların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve suç örgütü üyelerinin bir araya geldiği mekanlarda kullanılmış olabileceği hatırlatıldı.

CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Öte yandan Türkiye'de jammer kullanımının güvenlik kurumları dışında yasak olduğu, elektronik haberleşme kanununa muhalefetten ağır cezai yaptırım gerektirdiği vurgulandı.

CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BİREYSEL KULLANMAK YASAK
Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.

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