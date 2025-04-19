CHP'li İBB'den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediyeden (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BİREYSEL KULLANMAK YASAK

Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.