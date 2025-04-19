Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

17 Eylül 1970'te dünyaya gelen Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki 'Hizmetçi Hayriye' ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki 'Şarkıcı Canan' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.