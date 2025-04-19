Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

17 Eylül 1970'te dünyaya gelen Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki 'Hizmetçi Hayriye' ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki 'Şarkıcı Canan' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Sunar'ın son adresi ise atv'nin sevilen dizisi Can Borcu oldu.
Dizide Şükran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.