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Can Borcu'nun Şükran'ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Şükran karakterini canlandıran Goncagül Sunar, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi. Koca delikanlı olan oğlunun son halini sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Sunar'ın oğlunu görenler "Güzel annenin yakışıklı oğlu", "Koca delikanlı olmuş", "Harika görünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:46
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

17 Eylül 1970'te dünyaya gelen Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki 'Hizmetçi Hayriye' ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki 'Şarkıcı Canan' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Sunar'ın son adresi ise atv'nin sevilen dizisi Can Borcu oldu.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Dizide Şükran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Ünlü oyuncunun oğlunun son halini görenler hayran kaldı. Sunar'ın oğlunu görenler "Güzel annenin yakışıklı oğlu", "Koca delikanlı olmuş", "Harika görünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

İşte Goncagül Sunar'ın oğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Demet Şener

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Demet Şener ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Demet Şener ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Emine Ün

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Emine Ün ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Pınar Altuğ

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Pınar Altuğ ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

GONCAGÜL SUNAR

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

GONCAGÜL SUNAR VE OĞLU

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Hakan Ural

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Hakan Ural ve çocukları

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Hülya Avşar

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Hülya Avşar ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Tamer Karadağlı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Tamer Karadağlı ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Seray Sever

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

Seray Sever ve ikizleri

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

İbrahim Tatlıses

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!

İbrahim Tatlıses ve kızı