CİMER üzerinden yapılan bir şikâyet sonucu İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğindeki korkunç ticaret ortaya çıktı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.
YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Usulsüz yumurta artırımı yoluyla, yumurtalarını yurtdışında çocuğu olmayan kadınlara vermeleri karşılığında genç kadınlara 20 bin TL ile 40 bin TL arasında ödeme yaptığı iddia edilen merkezle ilgili Sağlık Bakanlığı, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, suçlamaları inkâr eden merkezin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.
"NET OLMAN LAZIM"
Korkunç yazışmalarda şebeke üyesi, mağdur kadınlara, "Ücreti, çıkardığın sağlıklı yumurta sayısı belirler. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz. Net olman lazım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur" dedi.
"AKLINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"
Skandalı CİMER'e ihbar eden kadın, kardeşiyle irtibat kurulduğunu belirterek "Kardeşim öğrenciydi, 'yasal' diyerek aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar" diye konuştu.