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Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler

Kadınların yumurtalarını 20 bin-30 bin TL karşılığında satın alarak ABD'deki müşterilerine pazarladığı ortaya çıkan Ataşehir'deki kadın doğum merkezi skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Kirli pazarlığa dair mesajlar ortaya çıktı. Merkezin, mağdurlara "Ne kadar yumurtan fazla olursa o kadar para alırsın. Hasta neredeyse, sen o ülkeye gidersin" dediği görüldü.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 07:00 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 07:00
Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler

CİMER üzerinden yapılan bir şikâyet sonucu İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğindeki korkunç ticaret ortaya çıktı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.

Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Usulsüz yumurta artırımı yoluyla, yumurtalarını yurtdışında çocuğu olmayan kadınlara vermeleri karşılığında genç kadınlara 20 bin TL ile 40 bin TL arasında ödeme yaptığı iddia edilen merkezle ilgili Sağlık Bakanlığı, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, suçlamaları inkâr eden merkezin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler

"NET OLMAN LAZIM"

Korkunç yazışmalarda şebeke üyesi, mağdur kadınlara, "Ücreti, çıkardığın sağlıklı yumurta sayısı belirler. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz. Net olman lazım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur" dedi.

Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler

"AKLINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Skandalı CİMER'e ihbar eden kadın, kardeşiyle irtibat kurulduğunu belirterek "Kardeşim öğrenciydi, 'yasal' diyerek aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar" diye konuştu.

Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABDye sattılar! Soruşturma başlatıldı
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD'ye sattılar! Soruşturma başlatıldı