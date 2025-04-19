CİMER üzerinden yapılan bir şikâyet sonucu İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğindeki korkunç ticaret ortaya çıktı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI Usulsüz yumurta artırımı yoluyla, yumurtalarını yurtdışında çocuğu olmayan kadınlara vermeleri karşılığında genç kadınlara 20 bin TL ile 40 bin TL arasında ödeme yaptığı iddia edilen merkezle ilgili Sağlık Bakanlığı, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, suçlamaları inkâr eden merkezin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.