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Şam'a saldırı mı olacak? Beyaz Saray'dan ABD vatandaşlarına "Suriye'den çıkın" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına zamanlaması manidar bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir." ifadeleri yer aldı. Peki Suriye'ye saldırı mı düzenlenecek? ABD ordusunun Suriye'den çekilmeye başladığı bilinirken yapılan uyarı dikkat çekti.

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:09
Şam’a saldırı mı olacak? Beyaz Saray’dan ABD vatandaşlarına Suriye’den çıkın uyarısı

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ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğunu belirterek vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

ABD'DEN ŞAM'A SALDIRI UYARISI

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşları, Suriye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarıldı.

Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğu ifade edilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının turistik yerler de dahil olmak üzere "olası ve an meselesi" saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ettiği belirtildi.

Söz konusu uyarının sebebinin "terörizm ve iç karışıklık" olduğu iddia edilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"ABD vatandaşlarına, teröristlerin Suriye'de insan kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamayı sürdürdüklerinizi hatırlatırız." ifadesine yer verilen açıklamada, olası saldırılarda kamusal etkinliklerin ve yerlerin hedef alınabileceği öne sürüldü.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir." ifadeleri yer aldı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

ABD ASKERLERİ 1000'İN ALTINA DÜŞECEK

Aynı zamanda Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Suriye'de görev yapan ABD askerlerinin görevlerine ilişkin yapılan güncellemeler sonucunda, ülkedeki asker sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı. ABD'nin Suriye'den çekildiği bilinirken gelen uyarı dikkat çekti.

Sözcü Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.

ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir." değerlendirmesini yaptı.

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