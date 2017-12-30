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Dev misilleme

'un çapkınlık gecesinden 1 gün sonra bu kez sahaya çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam 12 Dev Adam’ın ünlü ismi ’yle eski sevgilisine nispet yaptı!

Dev misilleme

Yaklaşık 1 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, aşk biter bitmez çapkınlıkta gaza bastı! Geçtiğimiz gece ünlü futbolcunun esmer bir güzelle yakalanmasının ertesi günü Türkay'dan 'dev misilleme' geldi. Güzel oyuncu, 12 Dev Adam'ın çapkın ismi Kerem Tunçeri ile önceki akşam Kuruçeşme'deki Baca6 isimli mekanda bir aradaydı. Mekandan ilk çıkan Tunçeri oldu.


'SADECE ARKADAŞIZ' KLASİĞİ!
Yaz aylarında sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la aşk yaşayan eski basketbolcu, ile ilgili sorular karşısında o klasik cümleyi kurdu: "sadece arkadaşız!" 'den sonra mekanı terk eden güzel oyuncu ise "Biz aynı sektörün insanlarıyız, birbirimizi tanımamız normal. Buraya ablamla geldim, Kerem de arkadaşıyla. Size yalan söyleyeceğim bir durum yok." Bu arada eski sevgilisi 'un geçtiğimiz akşamki çapkınlığı da sorulan Tuvana Türkay, "Bu soruları bana değil Alper'e sorun. herkesin kendi hayatı. Ben bir şey diyemem" dedi.

ONU DA İNKAR ETMİŞTİ!
Alper Potuk'la gazetecilere yakalandığı gün aşkı inkar eden ancak daha sonra futbolcuyla 1 yıl ilişki yaşayan Tuvana Türkay'ın Tunçeri ile aşkını ne zaman itiraf edeceğini ise zaman gösterecek!

Doğan SAVAŞ

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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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