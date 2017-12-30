Yaklaşık 1 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, aşk biter bitmez çapkınlıkta gaza bastı! Geçtiğimiz gece ünlü futbolcunun esmer bir güzelle yakalanmasının ertesi günü Türkay'dan 'dev misilleme' geldi. Güzel oyuncu, 12 Dev Adam'ın çapkın ismi Kerem Tunçeri ile önceki akşam Kuruçeşme'deki Baca6 isimli mekanda bir aradaydı. Mekandan ilk çıkan Tunçeri oldu.





'SADECE ARKADAŞIZ' KLASİĞİ!

Yaz aylarında sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la aşk yaşayan eski basketbolcu, Tuvana Türkay ile ilgili sorular karşısında o klasik cümleyi kurdu: "sadece arkadaşız!" Kerem Tunçeri'den sonra mekanı terk eden güzel oyuncu ise "Biz aynı sektörün insanlarıyız, birbirimizi tanımamız normal. Buraya ablamla geldim, Kerem de arkadaşıyla. Size yalan söyleyeceğim bir durum yok." Bu arada eski sevgilisi Alper Potuk'un geçtiğimiz akşamki çapkınlığı da sorulan Tuvana Türkay, "Bu soruları bana değil Alper'e sorun. herkesin kendi hayatı. Ben bir şey diyemem" dedi.



ONU DA İNKAR ETMİŞTİ!

Alper Potuk'la gazetecilere yakalandığı gün aşkı inkar eden ancak daha sonra futbolcuyla 1 yıl ilişki yaşayan Tuvana Türkay'ın Tunçeri ile aşkını ne zaman itiraf edeceğini ise zaman gösterecek!



Doğan SAVAŞ