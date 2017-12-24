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Herkül Sezai

, bu kez güldürdü. Sevilen şarkıcı Photoshop’lu ünlüleri böyle tiye aldı

Herkül Sezai
Photoshop'u abartan ünlülere bir isim daha eklendi. Önceki gün Phuket Adası'na giden Halil Sezai, plajda çekilen karesini instagram'da paylaştı. Photoshop'la omuzlarını 2 oda 1 salon kıvamına getirip belini de incecik yapan şarkıcı, "1 ay bile olmadan nasıl bu hale geldiğimin sırrını anlatacağım" diyerek de güldürdü.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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