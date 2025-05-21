Moskova’da Ukrayna İHA’sı alarmı! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu internet kapatıldı

Rusya'nın başkent Moskova'ya İHA saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırılar nedeniyle bazı havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

39 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

İNTERNET KAPATILDI

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.