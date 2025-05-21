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Ukraynalı siyasiye Avrupa’nın göbeğinde suikast! Rus yanlısı Andriy Portnov üç kurşunla öldürüldü

Rus yanlısı eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in eski üst düzey danışmanı ve milletvekili Andriy Portnov, İspanya’nın Madrid kentinde vurularak öldürüldü. Portnov’un başından ve sırtından üç kurşunla vurulduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:38
Ukraynalı siyasiye Avrupa’nın göbeğinde suikast! Rus yanlısı Andriy Portnov üç kurşunla öldürüldü

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Ukraynalı eski siyasetçi İspanya'da suikasta uğradı. Eski Cumhurbaşkanı Viktor Yahukoviç'in kıdemli danışmanı ve eski milletvekili Andriy Portnov, İspanya'nın Madrid kentinde vurularak öldürüldü.

Ukraynalı siyasiye suikast, ReutersUkraynalı siyasiye suikast, Reuters

RUSYA YANLISI YANUKOVİÇ'İN DANIŞMANIYDI

51 yaşındaki Andriy Portnov, daha önce 2014'teki halk ayaklanmasıyla devrilen Rusya yanlısı eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in üst düzey danışmanıydı.

Ukraynalı siyasiye suikast, ReutersUkraynalı siyasiye suikast, Reuters

ÜÇ KURŞUNLA VURULDU

Polis yetkilileri Reuters'a yaptığı açıklamada, başkentin batısındaki Pozuelo de Alarcon semtindeki Madrid Amerikan Okulu'nun dışındaki sokakta silahla vurulmuş bir adam olduğuna dair sabah 09.15'te alınan ihbarlar üzerine olay yerine ulaştığını söyledi.

İspanya İçişleri Bakanlığından bir kaynak, "Birkaç kişi onu sırtından ve başından vurarak ormanlık alana doğru kaçtı" dedi.

Acil servis ekipleri olay yerine ulaştığında Portnov'un en az üç kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, okulun dışında kordon altına alınan kaldırımda siyah bir aracın yanında yatan beyaz koşu ayakkabısı giymiş bir kişinin cesedini bulmuştu.

Ukraynalı siyasiye suikast, ReutersUkraynalı siyasiye suikast, Reuters

UKRAYNA'DA VATANA İHANETLE SUÇLANDI

Portnov 2014'te Rusya'ya gitti ve Ukrayna'da vatana ihanet ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla ilgili soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği yaptırımlarıyla hedef alındı ancak bu yaptırımlar ve suçlamalar daha sonra düşürüldü.

ABD Hazine Bakanlığı, Portnov'un "rüşvet yoluyla Ukrayna'nın yargı ve kolluk kuvvetleriyle kapsamlı bağlantılar kurduğunu" söyleyerek onu 2021'de yaptırım listesine aldı.

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