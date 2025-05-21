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İsrail’den Cenin’de Avrupalı diplomatlara saldırı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin kentinde Avrupalı diplomatlara ateş açtı. Yerel medyanın bildirdiğine göre İsrail güçleri Batı Şeria'da bulunan Cenin kampını ziyaret eden diplomatik bir heyete ateş açtığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:02
İsrail’den Cenin’de Avrupalı diplomatlara saldırı

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde Avrupalı diplomatlara ateş açtı. Yerel medyanın bildirdiğine göre İsrail güçleri Batı Şeria'da bulunan Cenin kampını ziyaret eden diplomatik bir heyete ateş açtığını bildirdi.

İsrail Cenin'de avrupalı diplomatlara ateş açtı!

İSRAİL AVRUPALI DİPLOMATLARA ATEŞ AÇTI

İşgal güçleri, bölge sakinlerinin çektiği acıların boyutuna tanıklık etmek üzere kamp çevresinde bir saha turu düzenleyen diplomatik heyeti sindirmek için Cenin mülteci kampının içinden yoğun ateş açtı.

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İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E YAPTIRIM

İsrail Gazze'de saldırıları yeniden artırıp işgali genişletmeyi planlarken İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerine ara verildiğini duyurdu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını genişletmesi nedeniyle İsrail büyükelçisini çağırdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Bu savaş çok uzun sürdü. Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail'in ilhak girişimine İngiltere, Fransa ve Kanada'dan tepki geldi.

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