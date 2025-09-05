Adalet Bakanlığı personel alımı: CTE 3.500 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte İKM ve zabıt katibi sınav takvimi

Binlerce adayın katılım sağladığı Adalet Bakanlığı personel alımında kritik aşamaya gelindi. Zabıt katibi için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de yapılacak, sözlü sınavlar ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. İnfaz koruma memurları ise boy-kilo ölçümünün ardından sözlü sınava çağrılacak.

Fotoğraflar: AA BAŞVURU SÜRECİ VE KONTENJAN DAĞILIMI Adalet Bakanlığı, bu yıl toplam 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta duyurulan 5 bin kişilik alımda; 3172 infaz koruma memuru ,

1500 zabıt katibi ,

91 hemşire ,

52 teknisyen ,

185 destek personeli görevlendirilecek. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam 3.500 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kadrosunda ise 1500 sözleşmeli zabıt katibi göreve başlayacak.