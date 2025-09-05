PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı personel alımı: CTE 3.500 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte İKM ve zabıt katibi sınav takvimi

Binlerce adayın katılım sağladığı Adalet Bakanlığı personel alımında kritik aşamaya gelindi. Zabıt katibi için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de yapılacak, sözlü sınavlar ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. İnfaz koruma memurları ise boy-kilo ölçümünün ardından sözlü sınava çağrılacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, bu yıl toplam 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta duyurulan 5 bin kişilik alımda;

  • 3172 infaz koruma memuru,

  • 1500 zabıt katibi,

  • 91 hemşire,

  • 52 teknisyen,

  • 185 destek personeli görevlendirilecek.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam 3.500 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kadrosunda ise 1500 sözleşmeli zabıt katibi göreve başlayacak.

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV SÜREÇLERİ

Alımlar, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar, KPSS 2024 puan türlerinde (P3, P93 ve P94) en az 70 puan ve üzeri almış olmalı.

  • Zabıt Katipliği sınavı:

    • Uygulamalı sınav için sonuçlar en geç 5 Eylül 2025'te adliye internet sitelerinde ilan edilecek.

    • Adaylar 13 Eylül 2025 Cumartesi günü daktilo sınavına alınacak.

    • Başarılı olanlar arasından belirlenecek adaylar, 22 Eylül 2025'te açıklanacak listelerle sözlü sınava çağrılacak.

    • Sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak.

  • İnfaz Koruma Memurluğu sınavı:

    • Adaylar önce boy-kilo ölçümüne çağrılacak.

    • Bu aşamayı geçenler sözlü sınava alınacak.

    • Sözlü sınav tarihleri ve aday listeleri, CTE'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TAKVİMİ

Şu an için kesin bir sonuç tarihi açıklanmasa da:

  • Zabıt Katipliği için sözlü sınava katılacak adayların listesi Ağustos sonu – Eylül başında yayımlanacak.

  • İnfaz Koruma Memurluğu ve diğer kadrolar için sözlü sınav tarihleri de aynı dönemde ilan edilecek.

  • Tüm duyurular adayların başvuru yaptığı adalet komisyonlarının resmi internet siteleri ile CTE ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü siteleri üzerinden yapılacak.

Adayların sonuçları yalnızca online ortamda takip edebileceği, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı açıklandı.

