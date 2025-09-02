PODCAST CANLI YAYIN

116. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: Özel Güvenlik sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 24 Ağustos 2025’te yapılan 116. Temel Eğitim ile 92. Yenileme Eğitimi sınavlarının ardından adaylar gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) gelecek duyurulara çevirdi. Özel güvenlik sınav sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği ve nereden öğrenileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

116. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: Özel Güvenlik sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen 116. Dönem ÖGG sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınav sürecine ilişkin resmi takvimini duyurdu.

📅 ÖGG SINAV SONUÇ TAKVİMİ

  • 26 Ağustos 2025: Sınav soru ve cevapları yayımlandı.

  • 27 – 29 Ağustos 2025: Sorulara itiraz başvuruları alındı.

  • 5 Eylül 2025: İtiraz sonuçları duyuruldu.

  • 12 Eylül 2025: Sınav sonuçları ilan edilecek.

  • 15 – 17 Eylül 2025: Sınav sonuçlarına itiraz süreci.

  • 18 Eylül 2025: Son itiraz sonuçları açıklanacak.

🔎 SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online işlemler sayfası üzerinden görüntüleyebilecek:
👉 https://onlineislemler.egm.gov.tr/

Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday bilgileri ile giriş yapılabilecek.

