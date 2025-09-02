GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesi

GSB 2025 sözleşmeli personel alımı sonuçları erişime açıldı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular kapsamında 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ile 500 bakım-onarım personeli kadrosuna yerleştirmeler tamamlandı.

Fotoğraflar: X

GSB 2025 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025 yılı sözleşmeli personel alım sürecinde beklenen açıklama geldi. Bakanlık, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) kadrolarına yönelik alım sonuçlarını resmen duyurdu.