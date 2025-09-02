PODCAST CANLI YAYIN

GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı için gerçekleştirdiği 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım-onarım personeli kadrolarına başvuran binlerce aday, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesi

GSB 2025 sözleşmeli personel alımı sonuçları erişime açıldı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular kapsamında 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ile 500 bakım-onarım personeli kadrosuna yerleştirmeler tamamlandı.

GSB 2025 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025 yılı sözleşmeli personel alım sürecinde beklenen açıklama geldi. Bakanlık, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) kadrolarına yönelik alım sonuçlarını resmen duyurdu.

📌 BAŞVURU SÜRECİ VE KADRO DAĞILIMI

Başvurular 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Yoğun ilgi gören alım kapsamında toplam 4.400 personel istihdam edilecek. Kontenjan dağılımı şu şekilde:

Destek Personeli (Temizlik)

Grup: 1.251 erkek

Grup: 1.499 kadın

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Grup: 75 erkek (lisans)

Grup: 75 kadın (lisans)

Grup: 554 erkek (ön lisans)

Grup: 446 kadın (ön lisans)

  1. Destek Personeli (Bakım-Onarım)

    • Tesisat: 137 kişi

    • Sıhhi Tesisatçı: 143 kişi

    • İklimlendirme Personeli: 220 kişi

📢 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

GSB, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda sonuçların açıklandığını bildirdi. Adaylar, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Bakanlık açıklamasında, yeni göreve başlayacak personellere şu mesajı iletti:

"GSB ailemize hoş geldiniz, göreviniz hayırlı uğurlu olsun."

✅ ADAYLAR İÇİN SONRAKİ ADIMLAR

  • Sonuç ekranında kazanan adaylar için atama ve göreve başlama sürecine dair detaylı bilgiler yer alacak.

  • Göreve başlayacakların, belirtilen belgeleri eksiksiz hazırlamaları ve duyurulacak tarihlerde ilgili birimlere teslim etmeleri gerekiyor.

  • Atama sürecinin ardından GSB bünyesinde farklı illerde görevlendirmeler yapılacak.

