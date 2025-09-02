GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı: Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik ve bakım-onarım kadro listesi

GSB 2025 sözleşmeli personel alımı sonuçları erişime açıldı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular kapsamında 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ile 500 bakım-onarım personeli kadrosuna yerleştirmeler tamamlandı.
GSB 2025 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025 yılı sözleşmeli personel alım sürecinde beklenen açıklama geldi. Bakanlık, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) kadrolarına yönelik alım sonuçlarını resmen duyurdu.
📌 BAŞVURU SÜRECİ VE KADRO DAĞILIMI
Başvurular 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Yoğun ilgi gören alım kapsamında toplam 4.400 personel istihdam edilecek. Kontenjan dağılımı şu şekilde:
Destek Personeli (Temizlik)
Grup: 1.251 erkek
Grup: 1.499 kadın
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Grup: 75 erkek (lisans)
Grup: 75 kadın (lisans)
Grup: 554 erkek (ön lisans)
Grup: 446 kadın (ön lisans)