En az 23.949 TL maaşla! İŞKUR’da başvurular başladı: KPSS şartsız hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı! İşte başvuru şartları

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması da yine internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru süresi içerisinde gerekli şartları sağlayan adaylar, hastaneler ve huzurevleri için yapılan bu alımlara başvurularını tamamlayabilecekler.

Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı Hangi İllerde Alınacak İŞKUR'un duyurusuna göre, personel alımları Türkiye genelinde çeşitli illerde gerçekleştirilecek. Özellikle Muğla, Bolu, Manisa, İstanbul, Ankara gibi büyük illerde yoğunlukla yapılacak alımlar, bölgesel ihtiyaçlara göre belirlenmiş durumda.

Örneğin, Muğla'nın Fethiye ilçesi için 2 açık pozisyon bulunurken, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi için ise 5 açık pozisyon mevcut. Bunun yanı sıra, Bolu, Manisa, Denizli, Ankara ve Kocaeli gibi illerde de çeşitli sayılarda hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacak.

Adaylarda Aranan Nitelikler İŞKUR'un ilanlarında belirtilen başvuru şartları arasında, adayların ilgili alanda eğitim almış olmaları veya bu alanda deneyim sahibi olmaları gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, adayların sabırlı, dikkatli, iletişim becerileri güçlü ve takım çalışmasına yatkın olmaları da aranan özellikler arasında.