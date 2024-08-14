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Şehir Hastanelerinde 17.750 TL Maaşla 19-52 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı: 14-31 Ağustos'ta Başvurular Açıldı!

Türkiye genelinde sundukları üst düzey sağlık hizmetleriyle dikkat çeken şehir hastaneleri, artan hasta yoğunluğunu karşılayabilmek adına işçi alımlarını hızlandırdı. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kapı aralayan bu alımlar, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Başvuru süreci hızla devam ederken, adaylar için değerlendirme süreci de aynı hızla ilerliyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 10:08 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:09
Şehir Hastanelerinde 17.750 TL Maaşla 19-52 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı: 14-31 Ağustos’ta Başvurular Açıldı!

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Artan hasta talebini karşılamak amacıyla şehir hastaneleri, işçi alımlarını artırdı. Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu alımlar, kısa sürede büyük ilgi topladı. Başvurular alınmaya devam ederken, değerlendirme süreçlerinin de hızla tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri, artan hasta yoğunluğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımlarını sürdürüyor. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu alımlar, çeşitli pozisyonlar için yapılacak. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, yeni iş olanaklarına kavuşmak için süreci yakından takip ediyor.

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS puan şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Şehir hastaneleri, bu alım süreciyle birlikte sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir kapı aralıyor.

Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları Nelerdir?

Şehir hastanesi işçi alımına başvuracak adayların yerine getirmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
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  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Hastanede çalışmaya uygun sağlık durumuna sahip olmak.

Şehir Hastanelerine Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, Şehir Hastanesi işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Adayların başvuru sırasında kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri büyük önem taşıyor.

Şehir Hastanelerine Adım Adım Başvuru İşlemi:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. İş arayan kısmından giriş yapın.

İş ilanları sayfasına giderek, arama kısmına "ŞEHİR HASTANE" yazıp ARA butonuna basın.

Bu fırsatı değerlendirerek sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen herkesi bilgilendirme ve başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri önerilir.

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