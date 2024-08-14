KPSS Şartsız Hastanelerde İş Fırsatı: 29.880 TL Maaşla 18-52 Yaş Arası Personel Alımı Başladı!

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Sağlık sektöründe iş arayanlar için İŞKUR'dan müjdeli haber! Hastaneler, çeşitli pozisyonlar için tecrübeli sağlık personeli alımı yapıyor. Başvurular açıldı, maaşlar ise en az 29.880 TL'den başlıyor. Başvuru koşulları ve tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenlere hastane pozisyonlarında personel alımı fırsatı sunuyor. Bu imkan, sağlık sektöründe yer edinmek ve kariyerinizi geliştirmek için büyük bir adım olabilir. Hastaneler, deneyimli kadrolar oluşturarak daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.