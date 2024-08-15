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TYP Başvuru Şartları ve Tarihleri! İŞKUR TYP Okullara Temizlik Görevlisi Alımı

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda temizlik görevlisi olarak çalışan işçiler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kadroya geçme umutlarıyla Torba Yasa'daki gelişmeleri dikkatle izliyor. Kadroya alınma beklentisiyle heyecanla bekleyen bu işçiler, İŞKUR üzerinden yapılacak yeni personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda büyük bir merak içindeler. Eğitim kurumlarında kritik bir rol üstlenen bu çalışanlar, hem iş güvencesi hem de sürekli istihdam fırsatı için gözlerini gelecek resmi duyurulara çevirmiş durumda.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 10:27 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:32
TYP Başvuru Şartları ve Tarihleri! İŞKUR TYP Okullara Temizlik Görevlisi Alımı

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Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan temizlik görevlileri, yeni dönemde kadroya geçme beklentisiyle Torba Yasa sürecini yakından izliyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek okullara personel alım başvurularının ne zaman başlayacağı ve şartların neler olacağı, TYP çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

TYP kapsamında okullarda görev yapan temizlik işçileri, kadroya geçiş konusunda umutla bekliyor. Yeni eğitim dönemi öncesi kadro beklentisi artarken, Torba Yasa ile ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. İŞKUR aracılığıyla yapılacak TYP okullara personel alımı başvurularının başlaması, işçilerin kadroya geçiş hayalini gerçeğe dönüştürebilir. TYP başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

TYP süreci, işçilerin kadro beklentilerini daha da artırdı. TYP işçileri, 9 aylık çalışma sürelerini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yaparak kura ile seçildiklerinde bir 9 ay daha çalışma hakkı kazanıyorlar. Ancak işçiler, geçici bir çözüm olan bu durumun yerine kalıcı kadroların verilmesini talep ediyor.

Okullara Temizlik Görevlisi Alımı Başladı mı?

Okullara temizlik görevlisi alımı konusunda ise son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İŞKUR TYP programı kapsamında okullara 70-80 bin civarında yeni temizlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Bu alımların yapılacağı iller arasında Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok il bulunuyor.

Adaylar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde geçici olarak istihdam edilecekler. Kura yöntemiyle belirlenen adaylar, 4,5 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde çalıştırılacak. Çalışma süreleri ihtiyaca göre daha da uzatılabilir. Bu süreçte çalışacak olan adaylar asgari ücret alacak ve İŞKUR tarafından sigortalı olacaklar. TYP süresi dolduğunda ise işten ayrılacaklar.

Başvuru Şartları ve Süreci

TYP kapsamında yapılacak personel alımlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Mezuniyet şartı bulunmayan bu alımlarda, en az okur yazar olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Yaş şartı, KPSS ya da herhangi bir sınav şartı aranmayan bu alımlarda ikamet şartı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri il veya ilçelerdeki personel alımı ilanlarına başvurabilecekler. Ayrıca, sigortası bulunanlar ve evine 1,5 asgari ücretten fazla gelir girenler bu başvuruları yapamayacaklar.

Başvurular Ağustos Sonunda Başlayabilir

TYP kapsamında yapılacak personel alımlarının Ağustos ayının sonunda başlaması bekleniyor. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başvuru süreci başladığında, adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci: Adım Adım Rehber

Başvurularını tamamlamak isteyen adaylar için İŞKUR TYP başvuru ekranında izlemeleri gereken adımlar şu şekildedir:

İŞKUR Sistemine Giriş: Adaylar öncelikle e-Devlet şifresi veya İŞKUR sistemine kayıtlı kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapmalıdır. Bu, başvuru işleminin ilk ve en önemli adımıdır. Giriş yapmadan, başvuru ekranına erişim sağlanamaz.

Başvuru Ekranına Yönlendirme: Sisteme başarıyla giriş yapıldıktan sonra, kullanıcılar otomatik olarak başvuru ekranına yönlendirilir. Bu ekranda, adaylar başvurularını tamamlamak için gerekli alanları doldurmalıdır.

TYP Numarası veya Birim Seçimi: Başvuru ekranına ulaşıldığında, adaylar TYP numarası veya birim kısmına kendi ikamet ettikleri ili ya da bölgeyi girerek arama yapabilirler. Bu adım, adayların çalışmak istedikleri pozisyonları bulmalarını sağlar.

Son Kontroller ve Başvurunun Tamamlanması: Adaylar, tüm bilgileri doğru bir şekilde girdiklerinden emin olduktan sonra başvurularını tamamlayabilirler. Başvurunun başarılı bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için son bir kez kontrol yapılması önemlidir.

Kadro Beklentisi Devam Ediyor

Son olarak, TYP işçilerine kadro verilip verilmeyeceği konusundaki beklentiler hala sıcaklığını koruyor. Torba Yasa kapsamında yapılacak düzenlemelerde TYP işçilerine kadro verilmesi yönünde bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor. İşçiler, geçici değil kalıcı bir istihdam modeli ile güvence altına alınmayı talep ediyorlar.

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