TYP Başvuru Şartları ve Tarihleri! İŞKUR TYP Okullara Temizlik Görevlisi Alımı

Okullara Temizlik Görevlisi Alımı Başladı mı? Okullara temizlik görevlisi alımı konusunda ise son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İŞKUR TYP programı kapsamında okullara 70-80 bin civarında yeni temizlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Bu alımların yapılacağı iller arasında Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok il bulunuyor.

Adaylar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde geçici olarak istihdam edilecekler. Kura yöntemiyle belirlenen adaylar, 4,5 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde çalıştırılacak. Çalışma süreleri ihtiyaca göre daha da uzatılabilir. Bu süreçte çalışacak olan adaylar asgari ücret alacak ve İŞKUR tarafından sigortalı olacaklar. TYP süresi dolduğunda ise işten ayrılacaklar.

Başvuru Şartları ve Süreci TYP kapsamında yapılacak personel alımlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Mezuniyet şartı bulunmayan bu alımlarda, en az okur yazar olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Yaş şartı, KPSS ya da herhangi bir sınav şartı aranmayan bu alımlarda ikamet şartı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri il veya ilçelerdeki personel alımı ilanlarına başvurabilecekler. Ayrıca, sigortası bulunanlar ve evine 1,5 asgari ücretten fazla gelir girenler bu başvuruları yapamayacaklar.