En az ilkokul mezunu 18.700, 19.600, 25.512 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları! İŞKUR 2024 15-31 Ağustos açık iş ilanları:İşte başvuru şartları

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İŞKUR, Türkiye genelinde sunduğu geniş iş ilanları ve iş fırsatlarıyla, işsizlikle mücadelede önemli bir aktör haline geldi. Ülkemizin istihdam politikasının can damarlarından biri olan İŞKUR, iş arayanlar için umut ışığı olurken, işverenlere de nitelikli personel bulma konusunda büyük kolaylık sağlıyor.