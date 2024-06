28 kilo verdiren Elçin Afacan diyeti! Çöp Adam’ın Meryem’i 38 bedene indi! Göbek yağlarını bu yöntemle...

Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu, bir yılda tam 28 kilo verdi. Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan oyuncu fazla kilolarını bu şekilde verdiğini anlatarak fazla kilolarından yakınan herkese umut oldu.

Afacan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında kilo vermesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Bunun aslında bir sırrı yok. Günün sonunda boğazı tutunca oluyor yani. Ben de boğazımı tuttum. Her gün 10 bin adımımı atıyorum. Gazlı hiçbir şey içmiyorum. Söylediğim her şey benim bünyemde, benim doktorumun, diyetisyenimin bana öngördüğü şeyler. Bir diyetisyenle her şey çözülüyor."