Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlanıyor

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. (AA)

HELALLİK ALINDI

Şehit Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Cenazesi Ankara'dan kara yoluyla getirilen şehit Özen için Mareşal Fevzi Çakmak'taki evinden helallik alındı.

Eşi Yeşim Özen, "Önder, böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim, son kez sesini bile duyamadım. Önder'im niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın? Önder'im böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önder'im, seni bu tabutun içine mi koydular böyle? Ah Önder nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.