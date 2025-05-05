Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. (AA)
HELALLİK ALINDI
Şehit Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Cenazesi Ankara'dan kara yoluyla getirilen şehit Özen için Mareşal Fevzi Çakmak'taki evinden helallik alındı.
Eşi Yeşim Özen, "Önder, böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim, son kez sesini bile duyamadım. Önder'im niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın? Önder'im böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önder'im, seni bu tabutun içine mi koydular böyle? Ah Önder nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)
Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada da dua edilerek helallik alındı. Şehidin annesi, babası ve kız kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.