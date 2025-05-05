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Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir." ifadeleri dikkati çekti.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:52
Şehit Önder Özen son yolculuğuna uğurlanıyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. (AA)Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi. (AA)

HELALLİK ALINDI
Şehit Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Cenazesi Ankara'dan kara yoluyla getirilen şehit Özen için Mareşal Fevzi Çakmak'taki evinden helallik alındı.

Eşi Yeşim Özen, "Önder, böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim, son kez sesini bile duyamadım. Önder'im niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın? Önder'im böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önder'im, seni bu tabutun içine mi koydular böyle? Ah Önder nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)

Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada da dua edilerek helallik alındı. Şehidin annesi, babası ve kız kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)Şehidin annesi babası ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)

Şehit Özen'in cenazesinin, yarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ OLAN KALDIĞIN YER DEĞİL GİDECEĞİN YERDİR
Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir." ifadeleri dikkati çekti.

Şehit Özen'in paylaşımı (DHA)Şehit Özen'in paylaşımı (DHA)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı yayımladı.

Güler'in taziye mesajı (MSB)Güler'in taziye mesajı (MSB)

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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