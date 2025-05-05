Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak? (AA) Sistem nasıl işleyecek? Gönüllülük esasına dayalı yaşlı bakım sigortası sistemiyle yaşlılar evde veya bakımevinde bakım hizmeti alabilecek. Sigortayı bireyler hem kendileri hem de anne ve babaları için yaptırabilecek. Devlete ek prim ödenecek, ancak devlet de sisteme katkı sağlayacak. Yaşlılık döneminde bakım giderleri, sigorta kapsamında güvence altına alınacak. Nasıl bir sigorta modeli olacak? Yaşlılık bakım sigortasının, BES modeline benzer bir yapıyla oluşturulması öngörülüyor. Belirli bir süre prim ödenerek sisteme dahil olunacak. Bu sürenin en az 10 yıl olması düşünülüyor. İsteyen özel sağlık sigortası ile yaşlılık bakım sigortasını birleştirerek, daha kapsamlı bakım ve sağlık hizmeti alabilecek. Yaş sınırı ne olacak? Sistemdeki kriterleri yerine getirenlerin 60 yaşından itibaren evde veya bakımevinde bakım hizmetinden yararlanabilmesi düşünülüyor.

Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak? (AA)

DÜNYADA NASIL?

Dünyada yaşlı bakımında üç model uygulanıyor. Primli sistemde sigortalılar kazancı üzerinden yüzde 1.5 ile 3.5 arasında prim ödüyor. Devlet de geliri bulunmayan kimseler için katkı yapıyor. ABD, Lüksemburg, Hollanda, Japonya ve Kore bu sistemi kullanıyor. Primsiz sistem de halktan toplanan vergilerle finanse ediliyor. Primli ve primsiz sistemin birlikte uygulandığı karma sistem ise Almanya'da tercih ediliyor.



ÖZELLERDE EN PAHALI İSTANBUL

Ankara başta olmak üzere birçok ilde özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde aylık bakım ücretleri KDV hariç en az 9 bin 835, en çok 59 bin 503 lira. İstanbul'da ise bakım ücretleri KDV hariç 15 bin ile 78 bin 975 lira arasında değişiyor.