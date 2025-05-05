Hükümet, nüfusun giderek yaşlanması karşısında yaşlılara yönelik bakım sigortası uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakımevinde ve evde bakım seçeneklerini içeren sistem için Ağustos ayında düğmeye basılacak. Dünyadaki 'primli, primsiz ve karma' modeller içinde 'primli' sistem tercih edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer bir yapı oluşturulacak.
Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak? (AA)
Gönüllülük esasına dayalı sistemde çalışan ve emeklilerden kesilecek primlerin yanısıra devlet de katkı verecek. Prim ödeme süresinin en az 10 yıl olması düşünülüyor. Devletin prim katkısına ilişkin alternatifler arasında yüzde 30'luk oran öne çıkıyor. Yaşlı Bakım Sigortası'ndan yararlanan yaşlılar hem emekli maaşını hem sistemden kaynaklanan bakım ve sağlık desteğini alabilecek. İsteyen özel sağlık sigortası ile yaşlılık bakım sigortasını da birleştirerek daha kapsamlı bakım ve sağlık hizmetine ulaşabilecek. İşte detayları...
Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak? (AA)
Yaşlı bakım sigortası neyi amaçlıyor?
Bu sigortayla bakım maliyetleri bireylere ve ailelere yük olmadan karşılanacak.
Neyi kapsayacak?
Hemşire, hasta bakıcı, fizik tedavi gibi evde bakım hizmetlerini, huzurevi veya yaşlı bakım merkezlerinde konaklama, beslenme, kişisel hijyen ve giyinme gibi günlük yaşam destekleri ile demans, alzheimer, parkinson benzeri nörolojik hastalıkların takibi, psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri ile medikal cihazekipman desteklerini kapsaması planlanıyor.