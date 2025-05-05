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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası İstanbul'da kapanıyor. Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşya geliyor. Bordo mavili ekip zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak ve Galatasaray ile oynayacağı iki maç öncesinde moral bulmak amacında. Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 19:02
Trabzonspor’un Kasımpaşa maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

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Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas | Jhon, Kamil, Yasin, Kevin | Cafu | Fall, Haris, Aytaç, Morta | Nuno.

Trabzonspor: Taha | Mustafa, Okay, Batagov, Arif | Lundstram, Ozan | Zubkov, Sikan, Nwakaeme | Banza.

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117 HAFTA SONRA İLK PEŞİNDE

Son 3 haftada sırasıyla Çaykur Rizespor (2-0), Adana Demirspor (1-0) ve Alanyaspor (4-3) galibiyetleriyle 9 puan toplayan bordo-mavililer, 4. galibiyetini alarak 117 hafta sonra ilk kez üst üste 4 maç kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi, 45 puanla 7. sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürmek amacında.

Simon Banza (DHA)Simon Banza (DHA)

YILDIZLAR SINIRDA

Trabzonspor'da Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan, kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Trabzonspor 117 hafta sonra 4 maç üst üste kazanmak amacında (DHA)Trabzonspor 117 hafta sonra 4 maç üst üste kazanmak amacında (DHA)

REKABETTE TABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 14, Kasımpaşa 8 galibiyet aldı; 9 karşılaşma berabere bitti. Bordo-mavililer bu süreçte 56 gol, lacivert-beyazlılar ise 41 gol attı.

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