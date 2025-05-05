Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.
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Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Andreas | Jhon, Kamil, Yasin, Kevin | Cafu | Fall, Haris, Aytaç, Morta | Nuno.
Trabzonspor: Taha | Mustafa, Okay, Batagov, Arif | Lundstram, Ozan | Zubkov, Sikan, Nwakaeme | Banza.
117 HAFTA SONRA İLK PEŞİNDE
Son 3 haftada sırasıyla Çaykur Rizespor (2-0), Adana Demirspor (1-0) ve Alanyaspor (4-3) galibiyetleriyle 9 puan toplayan bordo-mavililer, 4. galibiyetini alarak 117 hafta sonra ilk kez üst üste 4 maç kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi, 45 puanla 7. sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürmek amacında.
YILDIZLAR SINIRDA
Trabzonspor'da Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan, kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
REKABETTE TABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Kasımpaşa bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 14, Kasımpaşa 8 galibiyet aldı; 9 karşılaşma berabere bitti. Bordo-mavililer bu süreçte 56 gol, lacivert-beyazlılar ise 41 gol attı.