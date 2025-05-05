Son 3 haftada sırasıyla Çaykur Rizespor (2-0), Adana Demirspor (1-0) ve Alanyaspor (4-3) galibiyetleriyle 9 puan toplayan bordo-mavililer, 4. galibiyetini alarak 117 hafta sonra ilk kez üst üste 4 maç kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi, 45 puanla 7. sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürmek amacında.

Trabzonspor 117 hafta sonra 4 maç üst üste kazanmak amacında (DHA)

REKABETTE TABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 14, Kasımpaşa 8 galibiyet aldı; 9 karşılaşma berabere bitti. Bordo-mavililer bu süreçte 56 gol, lacivert-beyazlılar ise 41 gol attı.