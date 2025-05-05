4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için bu yaz hareketli geçecek. Temmuz ayında maaşlar artırılırken, Ağustos ayında da toplu sözleşmeyle önümüzdeki iki yılda mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

Temmuz ayındaki zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olarak belirlenen zam oranına, enflasyon farkı eklenecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı bu farkı gösterecek.

NE KADAR FARK ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşmiş, üç aylık verilere göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.83 enflasyon farkı çıkmıştı.

Nisan ayı enflasyonu da yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine dört ayda yüzde 6.94 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da yükselecek.