4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için bu yaz hareketli geçecek. Temmuz ayında maaşlar artırılırken, Ağustos ayında da toplu sözleşmeyle önümüzdeki iki yılda mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
Temmuz ayındaki zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olarak belirlenen zam oranına, enflasyon farkı eklenecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı bu farkı gösterecek.
NE KADAR FARK ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşmiş, üç aylık verilere göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.83 enflasyon farkı çıkmıştı.
Nisan ayı enflasyonu da yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine dört ayda yüzde 6.94 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da yükselecek.
MEMURA EN AZ 49.099 TL
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Dört ayda çıkan yüzde 12.29'luk orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 49 bin 99 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 28 liraya ulaşacak. Bu maaşlar önümüzdeki iki ayda çıkacak enflasyon farkıyla daha da yükselecek.
HEMEN CEPLERE GİRECEK
Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı ay içinde de maaşlara yansıtılacak. Temmuz zammını cebine koyan memurlar ve memur emeklileri, gözünü Ağustos başında başlayacak toplu sözleşmeye çevirecek.
Ağustos ayı boyunca sürecek toplu sözleşmeyle memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
4 ayda oluşan zam oranına göre memur maaşları şöyle olacak?
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
Zamlı maaş: 74.513,40
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
Zamlı maaş: 51.153,71
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
Zamlı maaş: 65.872,68
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
Zamlı maaş: 59.440,71
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
Zamlı maaş: 60.035,85
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
Zamlı maaş: 76.010,22
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
Zamlı maaş: 53.027,83
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
Zamlı maaş: 108.218,36
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
Zamlı maaş: 71.727,48
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
Zamlı maaş: 71.457,99
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
Zamlı maaş: 33.030,72
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
Zamlı maaş: 26.902,97
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
Zamlı maaş: 33.030,72
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
Zamlı maaş: 46.549,11
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
Zamlı maaş: 33.875,43
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
Zamlı maaş: 33.309,50
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
Zamlı maaş: 33.030,72
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
Zamlı maaş: 33.030,72
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
Zamlı maaş: 23.713,66