ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİNİN, "ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ İLE NİTELİKLİ USTALAR İSTİHDAM EDİYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ VE EKİPMANLARININ ALIMI, KURULUMU İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale listesi ile ihale edilecek olup olmadığı, teklifler sadece elektronik ortamda saklanmış EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/624003

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adres : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1, Sultanahmet-Fatih/ İSTANBUL 34410 Sultanahmet FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123843400 - 2123843425 ç) İhale belgelerinin görülebileceği ve e-imza yoluyla indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımı

a) Adı : İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİNİN, "ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ İLE NİTELİKLİ USTALAR İSTİHDAM EDİYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ VE EKİPMANLARININ ALIMI, KURULUMU İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrikli Araç Bakım Simülatörü = 1 Adet Elektrikli Araç Güvenlik Ekipmanları = 1 Adet Takım Arabası ve Anahtarları = 1 Adet Test ve Ölçüm Ekipmanları = 1 Adet Elektrikli Araç Eğitim Kiti = 1 Adet Not : toplanan kalemler, İhale Dökümanlarının parçaları olup olmadığı bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken Teknik Şartname esasları ile sınıflandırılan hesaplamalar

EKAP'ta yer alan taramaları içinde bulunanlardan bulunur. c) Yapılacağı/teslim edilecek yer : İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ç) Tarih/dönem : Sözleşme bedeli 28 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerlidir. d) İşe başlama tarihi : 20.06.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat : 20.05.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL İL MILLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Şubesi Satın Alma Birimi, 2. Kat, 31. Koridor (Şube Müdürü Odası)



4. İhaleye katılabilme şartları ve belirlenmiş belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde gerçekleştirilme süreçleri:

4.1.İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifleri kapsamında beyan bilgileri gerekmektedir.

4.1.2.Teklifin yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.Tüzel'in; Şartların yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede kaydedilen teklif mektubu.

4.1.4.Şekil ve içerik İdari Şartnamede kaydedilen geçici teminat bilgileri.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken süreler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu taşımanın yapılması gerekenler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Garanti Belgesi



5.Ekonomik açıdan alternatif teklifler sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve yerli mali teklifler veren yerli istekliye ihalelerin tamamında % 15 (beşte yüzde) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanlarını indirmeleri zorunludur.



8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik olarak hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpışma sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifler birim fiyat şeklinde şeklinde belirlenir. İhale sonucunda, ihalenin açılması ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.



11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihalelerin 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğerleri:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02217491 #ilan.gov.tr