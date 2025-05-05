CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor

Ön seçim sürecinde İmamoğlu için 15,5 milyon kişinin sandık başına gittiğini savunarak yeni bir tartışma başlatan CHP'de bu kez imza kampanyası sürecine dönük şaşırtıcı iddialar ortaya çıktı.

13 MİLYONA ULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Son bilgilere göre 13 milyonu aştığı öne sürülen imza sayılarını 19 Mayıs'a kadar ikiye katlamaya çalışan parti örgütünün, vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ettiği bildirildi.