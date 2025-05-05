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CHP'nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor

CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılan imza kampanyasında 1 kişiye 10 imza attırıldığı, İmza vermeye giden birçok vatandaşın, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atmaya teşvik edildiği iddia edildi. Özellikle büyükşehirlerdeki çoğu kişinin 5'er, 10'ar imza attığı öne sürülüyor.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 07:57 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 08:21
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor

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Ön seçim sürecinde İmamoğlu için 15,5 milyon kişinin sandık başına gittiğini savunarak yeni bir tartışma başlatan CHP'de bu kez imza kampanyası sürecine dönük şaşırtıcı iddialar ortaya çıktı.

13 MİLYONA ULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Son bilgilere göre 13 milyonu aştığı öne sürülen imza sayılarını 19 Mayıs'a kadar ikiye katlamaya çalışan parti örgütünün, vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ettiği bildirildi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)

23 Nisan'a kadar 28 milyon imza toplamayı hedefleyen parti yönetimi, bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak imza kampanyasını 19 Mayıs'a dek uzatmak zorunda kaldı. Ancak 2 haftalık süreç içerisinde 28 milyon imza hedefine ulaşılmasının yine zor gözüktüğü, bu sebeple sürenin yeniden uzatılabileceği aktarıldı. Hedeflenen imza sayısına bir an önce erişebilmek için de, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde parti örgütleri tarafından vatandaşlara şaşırtıcı öneriler gelmeye başladı.

CHP'nin başlattığı imza kampanyası (Takvim.com.tr)CHP'nin başlattığı imza kampanyası (Takvim.com.tr)

1 KİŞİYE 10 İMZA
Partili kaynakların aktardığına göre, il ve ilçelerde kurulan stantlardaki bazı örgüt üyeleri, imza için gelen vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ediyor. Vatandaşlara yalnızca kendileri için değil, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atabilecekleri söyleniyor. Bu kapsamda birçok kişinin bugüne kadar 5'er, 10'ar imza attığı, halihazırda erişilen imza sayısının ise gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı öğrenildi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)

Genel merkez tarafından hazırlanan imza formlarında vatandaşın yalnızca isim-soyisim bilgileri ve imzası isteniyor. Telefon numarası ise 'isteğe bağlı' olarak talep ediliyor. Formlarda başka bir bilgi zorunluluğu bulunmuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÇOĞU KİŞİNİN VARLIĞI BİLE MEÇHUL
Öte yandan imza kampanyası kapsamında parti tarafından bir de internet sitesi açılmıştı. Vatandaşlar, buradan imza formlarını indirerek, isim ve imzaları doldurduktan sonra formun fotoğrafını partinin e-mail adresine gönderebiliyor. Sabah'tan Muratha Yıldırım'ın haberine göre, istenildiği kadar isim ve imza doldurulabilen formlar da herhangi bir denetim süreci olmadan parti yönetimi tarafından kabul ediliyor. Ancak söz konusu imzaların kaçının gerçek, kaçının hayali kişilere ait olduğu dahi bilinmiyor.

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