CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor

Ön seçim sürecinde İmamoğlu için 15,5 milyon kişinin sandık başına gittiğini savunarak yeni bir tartışma başlatan CHP'de bu kez imza kampanyası sürecine dönük şaşırtıcı iddialar ortaya çıktı.
13 MİLYONA ULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Son bilgilere göre 13 milyonu aştığı öne sürülen imza sayılarını 19 Mayıs'a kadar ikiye katlamaya çalışan parti örgütünün, vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ettiği bildirildi.
Tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)
23 Nisan'a kadar 28 milyon imza toplamayı hedefleyen parti yönetimi, bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak imza kampanyasını 19 Mayıs'a dek uzatmak zorunda kaldı. Ancak 2 haftalık süreç içerisinde 28 milyon imza hedefine ulaşılmasının yine zor gözüktüğü, bu sebeple sürenin yeniden uzatılabileceği aktarıldı. Hedeflenen imza sayısına bir an önce erişebilmek için de, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde parti örgütleri tarafından vatandaşlara şaşırtıcı öneriler gelmeye başladı.
CHP'nin başlattığı imza kampanyası (Takvim.com.tr)
1 KİŞİYE 10 İMZA
Partili kaynakların aktardığına göre, il ve ilçelerde kurulan stantlardaki bazı örgüt üyeleri, imza için gelen vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ediyor. Vatandaşlara yalnızca kendileri için değil, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atabilecekleri söyleniyor. Bu kapsamda birçok kişinin bugüne kadar 5'er, 10'ar imza attığı, halihazırda erişilen imza sayısının ise gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı öğrenildi.