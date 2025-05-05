TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)



TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,09 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)



TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %2,01 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).