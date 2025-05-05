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TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yıllık yüzde 37,86 olarak gerçekleştiğini açıklarken aylık enflasyon da yüzde 3 olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 10:14
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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AYLIK YÜZDE 3 ARTTI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

İşte TÜK'ten yapılan açıklama:

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)


TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,09 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %2,01 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025 (Takvim.com.tr)TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025 (Takvim.com.tr)

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2025 (TÜİK internet sitesi)

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,81 ARTTI, AYLIK %3,10 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.

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