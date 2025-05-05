Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay Genel Kurulunda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihimizin en kritik dönemeçlerinden on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı.

TÜRK KIZILAY MAZLUMUN YANINDA

Kızılay savaştan etkilenen ülkelere yardım elini uzattı. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu.

Yakında hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.