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Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılay Genel Kurulunda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Kızılay'ın savaştan etkilenen ülkelere yardım elini uzattığını belirten Başkan Erdoğan, "Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu." dedi.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 14:33 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 14:42
Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay Genel Kurulunda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihimizin en kritik dönemeçlerinden on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı.

TÜRK KIZILAY MAZLUMUN YANINDA
Kızılay savaştan etkilenen ülkelere yardım elini uzattı. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu.

Yakında hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

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