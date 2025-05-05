New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül

C hrista Brown, diyabet yönetimi ve markalar ve fitness etkileyicileri için içerik geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyen. Kilo vermek için bu diyet planını uyguladığınızda günde 1.500 kalori yemek hem kolay hem de lezzetlidir.

Yemeği seviyorsunuz ama kilo vermek mi istiyorsunuz? İyi haber! Kilo vermek için bu beş günlük yemek planıyla, sizi tok hissettiren lezzetli düşük kalorili yiyeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Spagetti Kabaklı ve Avokado Pestolu Tavuk , Sebzeli ve Humuslu Sandviç, Karnabahar gibi tarifler, günlük kalori sınırınızı aşmadan daha büyük porsiyonlarla doyabilmeniz için kalorisi düşük olan bol miktarda sebze içerir.





Bu sağlıklı yemek planını günlük orta düzeyde egzersizle birleştirin ve her hafta sağlıklı bir şekilde 3 kilo verebilirsiniz. Evet New York'ta birçok ünlü veya başarılı iş insanlarını formda tutan 5 günlük hızlandırılmış diyeti uygulayanlar yaza formda ve sağlıklı girecek.



1 Gün

Kahvaltı (408 kalori)

1 porsiyon Sebzeli Çırpılmış Yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği, kızarmış

Sabah Atıştırmalığı (95 kalori) orta boy elma



Öğle Yemeği (387 kalori)

1 porsiyon Sebzeli ve Humuslu Sandviç

1 orta boy portakal

Öğle Yemeği Atıştırmalığı (181 kalori) 10 ceviz yarısı 1 yemek kaşığı bitter çikolata parçaları



Akşam Yemeği (429 kalori)

1 porsiyon ızgara tavuk, domates ve salatalık.

Günlük Toplam: 1.500 kalori, 70 gr protein, 139 gr karbonhidrat, 33 gr lif, 52 gr yağ, 1.622 mg sodyum



2 Gün

Kahvaltı (321 kalori)

Meyve ve Kuruyemişli Yulaf Ezmesi

3/4 su bardağı dilimlenmiş çilek

2 yemek kaşığı kıyılmış ceviz

2 çay kaşığı esmer şeker

Yulaf ezmesinin üzerine çilek, ceviz, esmer şeker ve bir tutam tarçın ekleyin.

Sabah Atıştırmalığı (70 kalori) Orta boy muz



Öğle Yemeği (419 kalori)

Nohutlu Yeşil Salata

2 su bardağı karışık yeşillik

1/2 su bardağı salatalık dilimleri

8 adet cherry domates, ikiye bölünmüş

1/3 su bardağı konserve nohut,

2 dilim beyaz peynir

10 adet zeytin, doğranmış



Malzemeleri karıştırın ve salatayı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve balzamik sirke ile tatlandırın



Akşam Yemeği (529 kalori)

1 porsiyon Chipotle-Limonlu Karnabahar Tacosu

Izgara tavuk göğüs



Günlük Toplam: 1.269 kalori, 39 gr protein, 179 gr karbonhidrat, 36 gr lif, 74 gr yağ, 1.870 mg sodyum



3 Gün

Kahvaltı (331 kalori)

1 porsiyon ekşi mayalı beynirli tostu

1 porsiyon Matcha Yeşil Çay Latte

1 mandalina

Sabah Atıştırmalığı (154 kalori) 2 orta boy havuç 1/4 su bardağı humus



Öğle Yemeği (340 kalori)

1 porsiyon İncir ve Keçi Peynirli Salata

Öğle Yemeği Atıştırmalığı (95 kalori) Tarçınlı Elmalar

1 orta boy elma, dilimlenmiş

1/8 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

Üzerine dilimlenmiş elmaları tarçınla süsleyin.



Akşam Yemeği (497 kalori)

1 porsiyon Spagetti Kabak ve Tavuklu Pesto ile

Akşam Atıştırmalığı (99 kalori)

1 yemek kaşığı bitter çikolata parçaları

5 çilek



Günlük Toplam: 1.516 kalori, 63 gr protein, 161 gr karbonhidrat, 36 gr lif, 77 gr yağ, 1.538 mg sodyum