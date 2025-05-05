Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul'da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5-10 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının hafta başında 4 ila 8 derece birden artması bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:45