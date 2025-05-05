Kadraj Galeri Kadraj İkon Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul'da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul'da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5-10 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının hafta başında 4 ila 8 derece birden artması bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:45
Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2025 tarihli son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte bazı İç Anadolu ve Ege illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Doğu Anadolu'da Sarı Kodlu Uyarı: 11 İl İçin Meteoroloji'den Kritik Hava Durumu Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Mayıs tarihleri için yaptığı hava tahmin raporunda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına beklentisi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sarı Kodla Uyarılan İller

Ağrı

Bitlis

Erzurum

Hakkari

Kars

Muş

Siirt

Van

Şırnak

Ardahan

Iğdır

Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Antalya'dan Hakkari'ye Yerel Yağış Alarmı

Yağış alması beklenen iller arasında Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Muğla, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat da yer alıyor. Antalya'nın batı kıyı ilçeleri de yağıştan nasibini alacak.

Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Meteoroloji yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Bekleniyor

Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyı şeridinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sürücülerin bu saatlerde görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.