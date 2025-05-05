Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2025 tarihli son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte bazı İç Anadolu ve Ege illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.