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Bodrum'da tatilin bedeli el yakıyor!

Bodrum’da en ucuz lahmacun-ayran bin 275 TL, hamburger 2 bin 400 TL oldu. Plaj fiyatları 12 bin TL’yi buldu. Bir dairenin aylık kirası 100 bin TL olurken villayı duyan küçük dilini yuttu: 3 milyon TL.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025
Bodrum’da tatilin bedeli el yakıyor!

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Bir zamanlar "cennet koyları", "göz alıcı gün batımları" ve "Ege'nin incisi" gibi tanımlarla hafızalara kazınan Bodrum, şimdi fiyatları ile anıldı. Yaz sezonunun başlamasına haftalar kala sosyetik mekanda lahmacunun fiyatı 900 lira olurken, ayran ise 375 liraya satılıyor.

Tatilin bedeli el yakıyor. (Takvim Gazetesi)Tatilin bedeli el yakıyor. (Takvim Gazetesi)

Lahmacun-ayran ikilisinin fiyatı ise bin 275 lirayı buluyor. Tabii o da bir tane yerseniz. Hamburger fiyatları ise bin 750 ile 2 bin 400 arasında değişiklik gösterirken kola ise 550 liraya satılıyor. Bodrum'un Türkbükü kıyılarında bir beach'e giriş 3 bin liradan başlıyor, 8 bin liraya kadar çıkıyor. Yalıkavak'ta ise rakamlar daha da çarpıcı: 2 bin ile 12 bin lira arasında değişen giriş ücretleri var. Sadece güneşlenmek ve denize girmek isteyen biri için bu rakamlar astronomik değil, adeta başka bir evrene ait diyebilirim. Sorulması gereken soru şu: Bu fiyatlar kime göre, neye göre? Bu arada kiralık ev fiyatları da uçmuş durumda.

Bodrum'da ev kiralamak, sadece zenginlere hitap eden bir lüks haline geldi mi sizce? Üstelik durum öyle bir noktaya gelmiş ki, bazı bölgelerde aylık kira fiyatları New York'u, Londra'yı hatta Santorini'yi bile geride bırakmış durumda. Kiralık ilanlarına göz attığınızda dudak uçuklatan rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Denize sıfır bir villadan bahsetmiyoruz, şehir merkezine uzak, mütevazı bir daireye bile 100 bin TL gibi kiralar isteniyor. Havuzlu güzel bir sitede oturmak istiyorsanız 1 milyon ile 3 milyon arası aylık kirayı gözden çıkartmanız lazım. Kira mı bu, villa satışı mı? Artık ayırt etmek zorlaştı!

Lahmacun: 900 TL
Hamburger: 2400 TL
Kola: 550 TL
Beach girişleri ise 2 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor.



SOSYAL MEDYADA İLGİ PEŞİNDELER
Son dönem sosyal medyanın tartışmalı isimlerinden olan Deren ve Derin Talu kardeşler, yine gündemde. Anneleri Defne Samyeli'nin gölgesinden sıyrılıp kendi kimliklerini oluşturmak istiyorlar belki ama seçtikleri yol, dikkat çekmenin ötesinde sorgulanmayı da beraberinde getiriyor. 21 yaşındaki Derin Talu'nun TikTok üzerinden sevgili arayışıyla dalga geçer gibi "CV gönderin" çağrısı yapması, bir parodi mi, yoksa gerçekten ne kadar ciddiye alındığının göstergesi mi, tam olarak kestiremedim. Ancak her durumda, dikkat çekme arzusu net. Ardından gelen "Zengin koca avcıları" eleştirilerine verdikleri tepki ise, meseleyi daha da çetrefilli hale getiriyor.



TASARIMCI HANDE ERÇEL
Moda dünyasında stil sahibi olmak ayrı, stil yaratmak ise bambaşka bir seviye. Hande Erçel, bu farkı artık daha net ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Sabancı ile Roma– Paris treninde paylaştığı bir kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak bu fotoğrafta dikkat çeken sadece romantik Avrupa atmosferi değildi; Hande'nin zarif ve modern çizgilere sahip kıyafeti, aslında onun tasarım dünyasına attığı adımın bir parçasıydı. Hande Erçel'in bir markayla iş birliği kapsamında kendi tasarladığı ürünlerden biri. Üstelik bu, tek seferlik bir durum da değil. Son dönemlerde katıldığı davetlerde ve organizasyonlarda, kendi çizgisini yansıtan parçalar tercih eden Hande, sessiz sedasız ama bir o kadar da etkileyici bir dönüşüm yaşıyor. Moda dünyasından bir Hande Erçel fırtınası yaşanır mı sizce?

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