Bodrum’da tatilin bedeli el yakıyor!

Tatilin bedeli el yakıyor. (Takvim Gazetesi)



Lahmacun-ayran ikilisinin fiyatı ise bin 275 lirayı buluyor. Tabii o da bir tane yerseniz. Hamburger fiyatları ise bin 750 ile 2 bin 400 arasında değişiklik gösterirken kola ise 550 liraya satılıyor. Bodrum'un Türkbükü kıyılarında bir beach'e giriş 3 bin liradan başlıyor, 8 bin liraya kadar çıkıyor. Yalıkavak'ta ise rakamlar daha da çarpıcı: 2 bin ile 12 bin lira arasında değişen giriş ücretleri var. Sadece güneşlenmek ve denize girmek isteyen biri için bu rakamlar astronomik değil, adeta başka bir evrene ait diyebilirim. Sorulması gereken soru şu: Bu fiyatlar kime göre, neye göre? Bu arada kiralık ev fiyatları da uçmuş durumda.



Bodrum'da ev kiralamak, sadece zenginlere hitap eden bir lüks haline geldi mi sizce? Üstelik durum öyle bir noktaya gelmiş ki, bazı bölgelerde aylık kira fiyatları New York'u, Londra'yı hatta Santorini'yi bile geride bırakmış durumda. Kiralık ilanlarına göz attığınızda dudak uçuklatan rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Denize sıfır bir villadan bahsetmiyoruz, şehir merkezine uzak, mütevazı bir daireye bile 100 bin TL gibi kiralar isteniyor. Havuzlu güzel bir sitede oturmak istiyorsanız 1 milyon ile 3 milyon arası aylık kirayı gözden çıkartmanız lazım. Kira mı bu, villa satışı mı? Artık ayırt etmek zorlaştı!



Lahmacun: 900 TL

Hamburger: 2400 TL

Kola: 550 TL

Beach girişleri ise 2 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor.