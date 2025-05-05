Gol sonrası yapılan VAR incelemesinde, pozisyonda ofsayt tespiti yapıldı ve hakem, golü iptal etti. Kararın ardından Trabzonspor cephesi büyük hayal kırıklığı yaşarken, maçın son dakikalarında gelen bu iptal, galibiyetin önüne geçti.
İşte o pozisyon
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
ÇİZGİ YANLIŞ MI ÇİZİLDİ?
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un sayılmayan golü, canlı yayınında tartışıldı. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, ve A Spor yorumcuları Reha Kapsal ile Ulaş Özdemir, pozisyonu değerlendirdi.