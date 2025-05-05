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Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya attığı gole VAR engeli! Çizgi yanlış mı çizildi?

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Mücadele büyük çekişmeye sahne olurken, bordo-mavililer 90. dakikada Simon Banza ile ağları havalandırdı. Ancak sevinç uzun sürmedi. Gol, VAR'dan geri döndü. Pozisyonda çizilen çizgi ile ilgili değerlendirme A Spor'da yapıdlı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 22:06 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 22:22
Trabzonspor’un Kasımpaşa’ya attığı gole VAR engeli! Çizgi yanlış mı çizildi?

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Gol sonrası yapılan VAR incelemesinde, pozisyonda ofsayt tespiti yapıldı ve hakem, golü iptal etti. Kararın ardından Trabzonspor cephesi büyük hayal kırıklığı yaşarken, maçın son dakikalarında gelen bu iptal, galibiyetin önüne geçti.

İşte o pozisyon

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

ÇİZGİ YANLIŞ MI ÇİZİLDİ?

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un sayılmayan golü, canlı yayınında tartışıldı. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, ve A Spor yorumcuları Reha Kapsal ile Ulaş Özdemir, pozisyonu değerlendirdi.