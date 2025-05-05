Gol sonrası yapılan VAR incelemesinde, pozisyonda ofsayt tespiti yapıldı ve hakem, golü iptal etti. Kararın ardından Trabzonspor cephesi büyük hayal kırıklığı yaşarken, maçın son dakikalarında gelen bu iptal, galibiyetin önüne geçti.

İşte o pozisyon

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.