İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

İstanbul Sarıyer'de bulunan Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde çökme meydana geldi.



Yolun çökmesinin ardından Ayazağa Mahallesi'nin suları kesildi. Çok sayıda İstanbullu mağdur oldu.

Bölgedekilere tankerle su sağlanması 90'lı yılların CHP belediyeciliğini hatırlattı.





TANKERLER SOKAK SOKAK GEZİYOR



Tankerle su dağıtılan mahalleden yayın yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural şu ifadeleri kullandı:



Burada yaşanan şeyi özetlemek gerekiyorsa 90'larda görmeye alışkın olduğumuz bir manzarayı İstanbul'da Sarıyer Ayazağa Mahallesi sakinleri 3 gündür yaşıyor.

Hemen arkamda bir tanker var ve bu tankerin bu noktaya gelmesinin sebebi cumartesi günü yaşanan göçükten sonra su hatlarında problem yaşanması ve bunun üzerine vatandaşların suyunun kesilmiş olması. İnsanlar su ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlar.