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İstanbul'da 90'ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

İstanbul'da 90'lı yıllara aratmayan manzaralar kayıtlara geçti. Günlerdir suyu kesik olan Sarıyer Ayazağa'da mahalleli tankerlerin yolunu gözler oldu. Bir mahalle sakini "Cuma gecesinden beri bugüne kadar hala sularımız yok. Çoluk çocuk perişan haldeyiz. Tankerler geliyor ama yeterli olmuyor. Çocuklarımız da biz de mağduruz şu anda" diyerek İBB'ye veryansın etti.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 13:21
İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

İstanbul Sarıyer'de bulunan Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde çökme meydana geldi.

Yolun çökmesinin ardından Ayazağa Mahallesi'nin suları kesildi. Çok sayıda İstanbullu mağdur oldu.

İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

Bölgedekilere tankerle su sağlanması 90'lı yılların CHP belediyeciliğini hatırlattı.

İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz



TANKERLER SOKAK SOKAK GEZİYOR

Tankerle su dağıtılan mahalleden yayın yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural şu ifadeleri kullandı:

Burada yaşanan şeyi özetlemek gerekiyorsa 90'larda görmeye alışkın olduğumuz bir manzarayı İstanbul'da Sarıyer Ayazağa Mahallesi sakinleri 3 gündür yaşıyor.

İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

Hemen arkamda bir tanker var ve bu tankerin bu noktaya gelmesinin sebebi cumartesi günü yaşanan göçükten sonra su hatlarında problem yaşanması ve bunun üzerine vatandaşların suyunun kesilmiş olması. İnsanlar su ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlar.

İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

Tankerler sokak sokak geziyor. İnsanlar bidonlarıyla şişeleriyle su tedariğini sağlıyorlar. Ne kadar devam edecek? Bunun cevabını vermek zor. Biz bu manzarayı 90'larda görmeye alışmıştık.

İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

"PERİŞAN HALDEYİZ"

A Haber'e konuşan mahalle sakini vatandaş ise "Cuma gecesinden beri bugüne kadar hala sularımız yok. Çoluk çocuk perişan haldeyiz. Tankerler geliyor ama yeterli olmuyor. Çocuklarımız da biz de mağduruz şu anda." ifadelerini kullandı.


İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

Yakın tarihe hatırlatmakta fayda var...

1994 öncesi İstanbul susuzluktan kırılıyordu. Musluklardan günlerce değil, aylarca su akmadığı için vatandaşlar semtler arası mekik dokuyordu. Kadınlar ellerinde bidon ve kovalarla su tankeri yolu gözlüyordu.

İstanbul’da 90’ları aratmayan görüntüler! Sular kesik... Mahalleli elde bidon tanker peşinde koşuyor: Perişan haldeyiz

Mahalle aralarında benzin satar gibi su satış istasyonları kurulmuş, vatandaşlar su kuyruklarında parayla su almak için bekler olmuştu. Şehirde su turizmi başlamıştı.

İstanbulluların en büyük lüksü '15 günde bir suya razıyız ama hangi gün verileceğini bilelim' idi.