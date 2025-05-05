Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi

İblis başı Fetullah Gülen 'in gebermesi sonrası miras kavgasına tutuşan FETÖ'cüler şimdi de birbirlerini dolandırmaya başladı. Yunanistan 'a kaçan ve burada ikinci el oto alım satım işine giren firari vatan hainlerinin döküntü araçları toplayıp "iyi, sorunsuz" diye kakaladığı ortaya çıktı.

Firar eden vatan haini FETÖ'cüler (Takvim.com.tr / Arşiv)





İtiraf, teröristbaşı Fetullah Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'dan geldi.



Kurucan, Yunanistan'daki bir FETÖ'cünün bir başka FETÖ'cü tarafından nasıl dolandırıldığını detaylarıyla anlatıp "Resmen aldatılmış. İyi dediği araba toplama çıkmış, uygun dediği arabaya 2 yıl kaldığı o ülkede alış fiyatı kadar tamir parası vermiş, fiyatı da piyasa sınırlarının çok ama çok üstündeymiş" dedi.



"Cümleler boğazımda düğümleniyor şimdi" diyen Kurucan şu ifadeleri kullandı:

Hikayenin gerisi de var. Oradan ayrılırken arabayı aldığı kişiye satmış, alış fiyatının çok altında bir rakama hem de. 'Uçağa binmeden önce paranı havaalanında bile olsa yakalar sana veririm' demiş. Bir kısmını vermiş, gerisini de yıllar içinde taksitle alabilmiş. Taksitlerin miktarı da çok komik; 100 Euro, 200 Euro vs…