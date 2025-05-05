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Miras kavgasına tutuşan FETÖ'cüler Avrupa'da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen'in damadından geldi

Kainat iblisi Fetullah Gülen'in ölümünün ardından miras kavgasıyla kanlı bıçaklı olan FETÖ'cüler şimdi de birbirlerini dolandırmaya başladı. Yunanistan'daki bazı firarilerin sorunlu ikinci el araçları toplayıp "iyi, sorunsuz" diyerek değerinin iki katı fiyatına örgüt üyelerine kakaladığı belirlendi. İtiraf, teröristbaşı Fetullah Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'dan geldi. Kurucan'ın bu açıklamaları ve "İkinci el araba, birinci sınıf ihanet "başlıklı yazısı FETÖ'nün içler acısı halini açık etti.

Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 12:35
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi

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İblis başı Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası miras kavgasına tutuşan FETÖ'cüler şimdi de birbirlerini dolandırmaya başladı.

Yunanistan'a kaçan ve burada ikinci el oto alım satım işine giren firari vatan hainlerinin döküntü araçları toplayıp "iyi, sorunsuz" diye kakaladığı ortaya çıktı.

Firar eden vatan haini FETÖ'cüler (Takvim.com.tr / Arşiv)Firar eden vatan haini FETÖ'cüler (Takvim.com.tr / Arşiv)


İtiraf, teröristbaşı Fetullah Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'dan geldi.

Kurucan, Yunanistan'daki bir FETÖ'cünün bir başka FETÖ'cü tarafından nasıl dolandırıldığını detaylarıyla anlatıp "Resmen aldatılmış. İyi dediği araba toplama çıkmış, uygun dediği arabaya 2 yıl kaldığı o ülkede alış fiyatı kadar tamir parası vermiş, fiyatı da piyasa sınırlarının çok ama çok üstündeymiş" dedi.

"Cümleler boğazımda düğümleniyor şimdi" diyen Kurucan şu ifadeleri kullandı:

Hikayenin gerisi de var. Oradan ayrılırken arabayı aldığı kişiye satmış, alış fiyatının çok altında bir rakama hem de. 'Uçağa binmeden önce paranı havaalanında bile olsa yakalar sana veririm' demiş. Bir kısmını vermiş, gerisini de yıllar içinde taksitle alabilmiş. Taksitlerin miktarı da çok komik; 100 Euro, 200 Euro vs…

FETO'nun damadı Ahmet Kurucan (Takvim.com.tr)FETO'nun damadı Ahmet Kurucan (Takvim.com.tr)


FETÖ'DE YENİ KRİZ!

Ahmet Kurucan'ın bu açıklamaları ve "İkinci el araba, birinci sınıf ihanet"başlıklı yazısı sonrası FETÖ'de yeni bir kriz patlak verdi.

Yunanistan'da firari durumda bulunan FETÖ'cüler "Zan altında kalıyoruz" diye Kurucan'a isyan etti.

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HALLERİ İÇLER ACISI

Bu durum, FETÖ'nün içleri acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.

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