"Special eziyet" Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - SON MEKTUP!
Hem oyun hem de oyuncu "yetersizliğini" üretip, en büyük bütçenin oluşturulduğu sezonu derbi kazanmadan, hatta kaybede kaybede bitiren müthiş bir performans sahibi var orada. Her konuşmasında ekibini savunup, "sorumlu benim" dedikten sonra, yenilginin ardından koşa koşa soyunma odasına giden de orada. Anlayamadığı veya anlatamadığı bir süreç içinde, her rakibine "kazanabilirim" umudu veren görevlendirmelerin sahibi olduğu gibi, ne ofansif ne de defansif "özel fikri" olamayan da orada. Maçtan maça sekiz rotasyon yapabilecek kadar derin ve kaliteli kadronun, böylesine bilinçsiz, plansız oynamasını da anlatamaz. Efektini cebine ve CV'sine koyup, koca bir sezonu taraftara zehir eden bir "jöleli" gerçeği de var karşımızda.
Kadıköy'ü dolduran veya televizyon başında olup isyan edenler de elbette haklı. Hep eleştirirdik taraftarın bu tavrını. "Hele bir maç bitsin, öyle yapın" dedik. Ama sahadaki takım öylesine sinik ve teslimiyetçi ki, Beşiktaş'ın golünden sonra "Takım kazanır" ruhunu vermiyorlar. Milyonlarca taraftarı bu fikre sokan süreç var çünkü. Sahibi de 10 milyon Euro alıyor, bu rezaleti oluşturmak için. Galatasaray'a altın tepsi içinde verdi şampiyonluğunu, üstelik kendi taraftarına "özel eziyet" çektirerek. Solkjaer'in saha içinde dokunuşlarını görüyoruz. Amir'e top geldiğinde, Rashica'yı Mert Müldür'ün arkasından kaçırmaya çalıştığını da gördük. Çalışmış hoca, bir şey düşünmüş. Oradakinin tek özelliği ise kendisine "özel" demesi. Yapsın o zaman doğru ve "özel" olanı... Yazsın son mektubu...
SİNAN VARDAR - DERBİ KARTALI
Derbinin ilk yarısında; Fenerbahçe organize olmakta zorlanırken, Beşiktaş; daha dertli toplu bir görüntü ortaya koydu. Orta saha mücadelesiyle geçen maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'ye sadece 1 pozisyon verdi ilk yarıda. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı tartışmasızdı. Talisca topu elle kontrol ederken ceza sahası içinde itişmelerde 1 değil 3 penaltı kabak gibi ortaydaydı. Penaltı öncesi Fenerbahe tribünlerinden Gedson'un gözüne lazer tutulması ise büyük rezaletti. Futbolumuzun marka değeri diyoruz; bir şu yaşadığımıza bak; utanç verici! Ama kaçan penaltının ardından Mert Müldür ve İrfancan'ın ortak hatasından Gedson'un topu ağlarla buluşturması adaletin tecelli edişinden başka bir şey değildi.
Beşiktaşlı oyuncular dün karakter ortaya koydular. Siyah-Beyazlı takımda kötü oyuncu yoktu. Mert ve Paulista harika oynadı. Bir takımın kalecisi her şeydir. Mert Günok; Bu takımın her şeyi olduğunu bu maçta bir kez daha gösterdi. Masuaku, Amir ve Gedson da klaslarını gösteren oyunculardı. Dün ilk 11 sahaya çıkan Emrecan ve Mustafa'yı alınlarından öpüyorum. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupaları için çok önemli bir adım attı. Fenerbahçe'ye ise geçmiş olsun; şampiyonluk umutları dün itibariyle bitti. Dün 90 dakika susmayan dünyanın tartışmasız 1 numarası; Beşiktaş taraftarına da helal olsun. Hakem Yasin Kol'u tebrik ediyorum. Son iki derbiyi de çok iyi yönetti.
MUSTAFA ÇULCU - YASİN KOL İYİDİ
Maça beklendiği gibi 4-6-0 başlayan Beşiktaş kontratakla çıktı, oyunu istediği gibi organize etti. Fenerbahçe'nin yediği golde Mert'in hatası büyüktü. Kaleci İrfan Can'ın da hatası vardı. Oyun Solskjaer'in planladığı gibi geçti. Fenerbahçe dağınıktı, etkisiz ve silik kaldı. Tribünden tepkiler yükseldi. Panikleyen Mourinho'dan oyuncu değişiklikleri geldi. Saha kenarında kendisi zaten dağılmış, kulübede kim varsa sahaya attı, yaptığı bu değişiklerle Fenerbahçe'yi dağıttı bitirdi. Beşiktaş bu akşam galibiyeti hak etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Yasin Kol maçın hemen başında Hadziahmetovic'e yaptığı faul nedeniyle İsmail'e sarı göstermeliydi. Talisca'nın açık olan sağ koluna gelen top net penaltı. Hakem VAR'a yaslanmadan anında doğru kararla penaltıyı verdi.