Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Milyonlarca taraftarına 25. şampiyonluk sevinci yaşatarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da heyecanlı günler yaşanıyor. Yönetim bir yandan da transfer konusunda önemli adımlar atıyor.
Milyonlarca taraftarına 25. şampiyonluk sevinci yaşatarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da heyecanlı günler yaşanıyor. Yönetim bir yandan da transfer konusunda önemli adımlar atıyor.
Sivasspor ile Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini ilk yarıda attığı 4 golle devirerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Lucas Torreira, Victor Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.
TORREIRA FARK YARATTI
Sarı-kırmızılıların mücadeledeki ilk golünü kaydeden Lucas Torreira, son haftalardaki form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Uruguaylı orta saha oyuncusu bu sezon ligdeki 6. golünü atarak, profesyonel futbol kariyerindeki en golcü sezonunu yaşamaya başladı. Daha önce 2015-2016'da Pescara ve 2021-2022'de Fiorentina formasıyla sezonları 5'er golle tamamlayan Torreira, bu istatistiği Sivasspor maçıyla geride bıraktı.
Lucas Torreira son 7 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı. Mario Lemina'nın takıma katılmasıyla birlikte daha hücuma dönük bir rol üstlenen Torreira, Galatasaray'ın gol yollarındaki en sürpriz isimlerinden biri oldu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Torreira, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atarken, Torreira'nın yükselen grafiği teknik heyeti sevindirdi.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"
Maç sonu açıklamalarda bulunan ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Torreira, "Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
OSIMHEN'DEN REKOR
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla büyük bir başarıya imza attı. Nijeryalı golcü, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Sivasspor maçında 2 gol atarak bu sezonki toplam gol sayısını 33'e çıkardı.
Bu performansıyla Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu geride bıraktı. Daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla 31 gol atan yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansıyla bu rekorunu kırmış oldu.
Osimhen, Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurarken, sezon sonuna kadar bu sayıyı daha da artırması bekleniyor. Ayrıca gözünüe de bir sezonda en çok gol isim olan Jardel'in rekoruna dikti.
BARIŞ ALPER GOLLE DÖNDÜ
Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta oynanan Sivasspor karşılaşmasında bir kez daha sahneye çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında Tolga Ciğerci'den kaptığı top sonrası ceza yayı üzerinden yaptığı yerden vuruşla ağları sarstı ve takımının üçüncü golünü kaydetti.
Barış Alper Yılmaz, bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 11'e, toplam sezon gollerini ise 12'ye çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunan genç yıldız, sarı-kırmızılı takımın hücum hattında etkili performansıyla dikkat çekiyor.
Cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Barış Alper, Sivasspor karşısında maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini topladı.
4 GÜNDE 2 KUPA KALDIRABİLİR
Bu sezon Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona çok yakın.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaşacağı 35. haftada puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor maçını kazanması halinde Süper Lig şampiyonluğunu kazanacak.
Gaziantep'te oynanacak ve Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstleneceği Ziraat Türkiye Kupası finalinde de rakibi bordo mavili ekip olacak Aslan, ikinci kez kupa kaldırabilir.
OKAN BURUK'TAN REHAVET UYARISI
Sarı lacivertlilerin Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından puan farkını 8'e çıkaran Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına hiçbir şeyin bitmediğini ve rehavete kapılmamaları gerektiğini önemle anlatıyor.
Buruk ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde de aynı ciddiyeti sürdürerek uzun süredir yaşanılan özlemin sona erdirilmesini hedefliyor.
TRANSFERDE DE TAM MESAİ
Saha içinde mücadelesin sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da önemli adımlar atılıyor. Sarı kırmızılılar, 1 numara arayışı için temaslarına hız verdi.
MUSLERA NETLEŞMEDİ
14 senedir kalenin tek sahibi olan Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek kontratı nedeniyle arayışlar devam ediyor. Listeye dünya devinin file bekçisi girdi.
İLK HEDEF LUNIN
İspanyol medyasına göre Galatasaray'ın yeni sezon için kaleci transferindeki bir numaralı hedefi Andriy Lunin olarak öne çıkıyor. Real Madrid'in yolları ayırmaya sıcak baktığı Ukraynalı eldivene Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisi var.
REAL'DEN AYRILACAK
İspanyol basınına göre Real Madrid, 26 yaşındaki kaleci Lunin'in takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Madrid ekibi, yedek kaleci rotasyonunu Bournemouth'dan Kepa Arrizabalaga ya da Espanyol'dan Joan Garcia ile doldurmayı planlıyor.
İKİ DEV PEŞİNDE
Fichajes'in haberine göre Lunin'i sadece Galatasaray değil, Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor. Her iki İngiliz kulübünün, Ukraynalı kaleci için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
AMACI İLK KALECİ OLMAK
Transferde belirleyici unsur Lunin'in beklentisi olacak. 20 milyon Euro piyasa değerine sahip kaleci, Real Madrid sonrası mutlaka birinci kaleci olacağı bir kulübe transfer olmak istiyor. Bu durum, Galatasaray'ın elini güçlendirebilir.