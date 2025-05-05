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Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 8 puan önünde sürdüren ve son 4 haftaya büyük avantajla giren Galatasaray, kupayı müzesine götürmek amacında. Sarı kırmızılılar arkasına aldığı rüzgarla birlikte gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim, dünya devlerine kafa tutmaya şimdiden hazır. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 17:24
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

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Milyonlarca taraftarına 25. şampiyonluk sevinci yaşatarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da heyecanlı günler yaşanıyor. Yönetim bir yandan da transfer konusunda önemli adımlar atıyor.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Sivasspor ile Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini ilk yarıda attığı 4 golle devirerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Lucas Torreira, Victor Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

TORREIRA FARK YARATTI

Sarı-kırmızılıların mücadeledeki ilk golünü kaydeden Lucas Torreira, son haftalardaki form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Uruguaylı orta saha oyuncusu bu sezon ligdeki 6. golünü atarak, profesyonel futbol kariyerindeki en golcü sezonunu yaşamaya başladı. Daha önce 2015-2016'da Pescara ve 2021-2022'de Fiorentina formasıyla sezonları 5'er golle tamamlayan Torreira, bu istatistiği Sivasspor maçıyla geride bıraktı.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Lucas Torreira son 7 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı. Mario Lemina'nın takıma katılmasıyla birlikte daha hücuma dönük bir rol üstlenen Torreira, Galatasaray'ın gol yollarındaki en sürpriz isimlerinden biri oldu.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Torreira, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atarken, Torreira'nın yükselen grafiği teknik heyeti sevindirdi.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Maç sonu açıklamalarda bulunan ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Torreira, "Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

OSIMHEN'DEN REKOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla büyük bir başarıya imza attı. Nijeryalı golcü, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Sivasspor maçında 2 gol atarak bu sezonki toplam gol sayısını 33'e çıkardı.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Bu performansıyla Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu geride bıraktı. Daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla 31 gol atan yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansıyla bu rekorunu kırmış oldu.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Osimhen, Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurarken, sezon sonuna kadar bu sayıyı daha da artırması bekleniyor. Ayrıca gözünüe de bir sezonda en çok gol isim olan Jardel'in rekoruna dikti.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

BARIŞ ALPER GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta oynanan Sivasspor karşılaşmasında bir kez daha sahneye çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında Tolga Ciğerci'den kaptığı top sonrası ceza yayı üzerinden yaptığı yerden vuruşla ağları sarstı ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Barış Alper Yılmaz, bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 11'e, toplam sezon gollerini ise 12'ye çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunan genç yıldız, sarı-kırmızılı takımın hücum hattında etkili performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Barış Alper, Sivasspor karşısında maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini topladı.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

4 GÜNDE 2 KUPA KALDIRABİLİR

Bu sezon Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona çok yakın.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaşacağı 35. haftada puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor maçını kazanması halinde Süper Lig şampiyonluğunu kazanacak.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Gaziantep'te oynanacak ve Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstleneceği Ziraat Türkiye Kupası finalinde de rakibi bordo mavili ekip olacak Aslan, ikinci kez kupa kaldırabilir.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

OKAN BURUK'TAN REHAVET UYARISI

Sarı lacivertlilerin Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından puan farkını 8'e çıkaran Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına hiçbir şeyin bitmediğini ve rehavete kapılmamaları gerektiğini önemle anlatıyor.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

Buruk ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde de aynı ciddiyeti sürdürerek uzun süredir yaşanılan özlemin sona erdirilmesini hedefliyor.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

TRANSFERDE DE TAM MESAİ

Saha içinde mücadelesin sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da önemli adımlar atılıyor. Sarı kırmızılılar, 1 numara arayışı için temaslarına hız verdi.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

MUSLERA NETLEŞMEDİ

14 senedir kalenin tek sahibi olan Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek kontratı nedeniyle arayışlar devam ediyor. Listeye dünya devinin file bekçisi girdi.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

İLK HEDEF LUNIN

İspanyol medyasına göre Galatasaray'ın yeni sezon için kaleci transferindeki bir numaralı hedefi Andriy Lunin olarak öne çıkıyor. Real Madrid'in yolları ayırmaya sıcak baktığı Ukraynalı eldivene Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisi var.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

REAL'DEN AYRILACAK

İspanyol basınına göre Real Madrid, 26 yaşındaki kaleci Lunin'in takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Madrid ekibi, yedek kaleci rotasyonunu Bournemouth'dan Kepa Arrizabalaga ya da Espanyol'dan Joan Garcia ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

İKİ DEV PEŞİNDE

Fichajes'in haberine göre Lunin'i sadece Galatasaray değil, Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor. Her iki İngiliz kulübünün, Ukraynalı kaleci için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

AMACI İLK KALECİ OLMAK

Transferde belirleyici unsur Lunin'in beklentisi olacak. 20 milyon Euro piyasa değerine sahip kaleci, Real Madrid sonrası mutlaka birinci kaleci olacağı bir kulübe transfer olmak istiyor. Bu durum, Galatasaray'ın elini güçlendirebilir.

Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

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