Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede

TORREIRA FARK YARATTI Sarı-kırmızılıların mücadeledeki ilk golünü kaydeden Lucas Torreira, son haftalardaki form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Uruguaylı orta saha oyuncusu bu sezon ligdeki 6. golünü atarak, profesyonel futbol kariyerindeki en golcü sezonunu yaşamaya başladı. Daha önce 2015-2016'da Pescara ve 2021-2022'de Fiorentina formasıyla sezonları 5'er golle tamamlayan Torreira, bu istatistiği Sivasspor maçıyla geride bıraktı.

Lucas Torreira son 7 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı. Mario Lemina'nın takıma katılmasıyla birlikte daha hücuma dönük bir rol üstlenen Torreira, Galatasaray'ın gol yollarındaki en sürpriz isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Torreira, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atarken, Torreira'nın yükselen grafiği teknik heyeti sevindirdi.