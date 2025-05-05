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TFF'ye ulaşılamıyor! Kasımpaşa ve Trabzonspor talebine şok tavır

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da büyük üzüntü yaşandı. Ligde ve kupada 4 gün üst üste Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo mavililerle ilgili olarak A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir flaş bir bilgi paylaştı. Özdemir, iki takımın maçın önce oynanması konusunda TFF'ye başvurduğunu ancak cevap alamadıklarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 23:13
TFF’ye ulaşılamıyor! Kasımpaşa ve Trabzonspor talebine şok tavır

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalarak iki puan kaybetti. Mücadeleyi A Spor'da yorumlayan Ulaş Özdemir, iki takım hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı.

TFF'ye ulaşılamıyor! Kasımpaşa ve Trabzonspor talebine şok tavır

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Galatasaray'ın cumartesi, Trabzonspor'un ise pazatesi günü oynamasıyla ilgili olarak konuşan Özdemir; "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kasımpaşa ile görüşüyor. Kasımpaşa haftayı zaten bay geçti. İki kulüp anlaşıyor. Cumartesi veya pazar günü oynamak için. Federasyona başvuruyorlar. Federasyon cevap bile vermedi." ifadelerini kullandı.