TFF’ye ulaşılamıyor! Kasımpaşa ve Trabzonspor talebine şok tavır

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig 'in 34. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalarak iki puan kaybetti. Mücadeleyi A Spor'da yorumlayan Ulaş Özdemir, iki takım hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Trabzonspor'un Danylo Sikan ile bulduğu gol galibiyete yetmedi (AA)

Galatasaray'ın cumartesi, Trabzonspor'un ise pazatesi günü oynamasıyla ilgili olarak konuşan Özdemir; "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kasımpaşa ile görüşüyor. Kasımpaşa haftayı zaten bay geçti. İki kulüp anlaşıyor. Cumartesi veya pazar günü oynamak için. Federasyona başvuruyorlar. Federasyon cevap bile vermedi." ifadelerini kullandı.